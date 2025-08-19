Стало известно, какими подарками обменялись Зеленский и Трамп в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский подарил американскому лидеру Дональду Трампу клюшку для игры в гольф, которую ему передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

Зеленский и Трамп обменялись подарками

Владимир Зеленский рассказал, что клюшку, которую он подарил Трампу, ранее передал ему украинский воин Константин Картавцев.

Боец потерял ногу в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, спасая побратимов. После этого гольф стал для Константина частью реабилитации и помог восстановить равновесие — физическое и эмоциональное.

Глава государства также показал видео, в котором Картавцев обращается с просьбой к президенту США помочь Украине закончить войну справедливым и длительным миром.

Дональд Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому воину за клюшку.

В ответ американский президент подарил Владимиру Зеленскому символические ключи от Белого дома.

Напомним, что встреча между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и европейскими лидерами завершилась около часа ночи по киевскому времени.

По результатам этой встречи, в частности, обсуждались гарантии безопасности для Украины, военная помощь и трехсторонняя встреча между Зеленским, Путиным и Трампом.

