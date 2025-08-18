Станет известно через неделю-две: Трамп о перспективах завершения войны

Ближайшие недели станут решающими для окончания войны в Украине.

Об этом заявил президент США во время встречи с главой Украины в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп о перспективе завершения войны

По словам президента США, перспективы окончания войны можно будет оценить в течение одной-двух недель.

— Я думаю, что президент Путин хочет найти ответ, и мы увидим. И если через некоторое время, не очень далекое от сегодняшнего дня, через неделю или две, мы узнаем, решим ли мы эту проблему, или эти ужасные бои будут продолжаться дальше, — сказал Трамп.

Также он добавил, что стремится как можно быстрее закончить войну в Украине.

— Мы сделаем все возможное, чтобы положить этому конец, — отметил президент США.

Трамп надеется на положительные результаты уже в ближайшем будущем.

— И возможно, что это не удастся. С другой стороны, возможно, что это удастся. И мы спасем тысячи и тысячи жизней каждую неделю. Поэтому это то, что мы действительно должны сделать. Или, по крайней мере, мы должны приложить все усилия. Но я думаю, что мы можем получить очень хороший результат, — добавил американский лидер.

Напомним, президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский завершили переговоры в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп во время встречи с Зеленским заявил, что Украина получит гарантии безопасности, подобные тем, которые имеют страны НАТО.

