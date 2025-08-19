Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 19 августа: ликвидировано 890 оккупантов и более шести десятков артсистем
Потери врага на 19 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 940 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 273-й день полномасштабной войны достигли 1 071 718 убитыми и ранеными.
Сейчас смотрят
Такие данные по состоянию на 19 августа обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 19 августа 2025 года
- личного состава – около 1 071 718 (+890) человек;
- танков – 11 118;
- боевых бронированных машин – 23 148;
- артиллерийских систем – 31 698 (+66);
- РСЗО – 1 470 (+1);
- средств ПВО – 1 208;
- самолетов – 422;
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 894 (+209);
- крылатых ракет – 3 558;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 59 060 (+123);
- специальной техники – 3 943 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 273-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.