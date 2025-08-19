Укр Рус
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.

Потери РФ на 19 августа: ликвидировано 890 оккупантов и более шести десятков артсистем

Втрати РФ, Втрати Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 19 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 940 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 273-й день полномасштабной войны достигли 1 071 718 убитыми и ранеными.

Такие данные по состоянию на 19 августа обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 19 августа 2025 года

  • личного состава – около 1 071 718 (+890) человек;
  • танков – 11 118;
  • боевых бронированных машин – 23 148;
  • артиллерийских систем – 31 698 (+66);
  • РСЗО – 1 470 (+1);
  • средств ПВО – 1 208;
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 894 (+209);
  • крылатых ракет – 3 558;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59 060 (+123);
  • специальной техники – 3 943 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 273-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Генштаб

