Потери РФ на 19 августа: ликвидировано 890 оккупантов и более шести десятков артсистем

Потери врага на 19 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 940 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 273-й день полномасштабной войны достигли 1 071 718 убитыми и ранеными.

Такие данные по состоянию на 19 августа обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 19 августа 2025 года

личного состава – около 1 071 718 (+890) человек;

танков – 11 118;

боевых бронированных машин – 23 148;

артиллерийских систем – 31 698 (+66);

РСЗО – 1 470 (+1);

средств ПВО – 1 208;

самолетов – 422;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 894 (+209);

крылатых ракет – 3 558;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 59 060 (+123);

специальной техники – 3 943 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 273-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

