Взрывы в Нежине на Черниговщине: в городе нет света, погиб человек
После взрывов в Нежине Черниговской области частично отсутствует электроснабжение.
Кроме того, вражеская атака унесла жизнь человека.
Взрывы в Нежине сегодня: что известно
Отмечается, что взрывы в Нежине 18 августа 2025 года прозвучали после того, как враг атаковал город ударными беспилотниками.
– К сожалению, погиб местный житель – гражданский мужчина. Ему было 45 лет, – написал глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.
Между тем городской голова Александр Кодола сообщил, что в Нежине на Черниговщине частично отсутствует электроснабжение и работают генераторы.
– Электрики работают над устранением последствий, пока объекты горводоканала работают на генераторах, другие учреждения также на генераторах, – говорится в заявлении.
Он добавил, что без света осталась примерно половина города.
О том, что после взрывов в Черниговской области сегодня, 19 августа, в части населенных пунктов возникли проблемы с электроснабжением, сообщает и глава ОГА Чаус.
– Энергетики и спасатели уже работают над восстановлением, – заверил он.
Конкретные адреса и названия этих населенных пунктов не называются.
Отметим, что, по предварительной информации Оперативного командования Север, проблемы с электроснабжением в Черниговской области из-за ударов БПЛА типа Шахед.
Напомним, в ночь на 19 августа РФ атаковала Украину 280 средствами воздушного нападения – 270 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также 5 баллистическими ракетами Искандер-М и 5 крылатыми ракетами Х-101.
Фото: Вячеслав Чаус