Взрывы в Нежине на Черниговщине: в городе нет света, погиб человек

После взрывов в Нежине Черниговской области частично отсутствует электроснабжение.

Кроме того, вражеская атака унесла жизнь человека.

Взрывы в Нежине сегодня: что известно

Отмечается, что взрывы в Нежине 18 августа 2025 года прозвучали после того, как враг атаковал город ударными беспилотниками.

Сейчас смотрят

– К сожалению, погиб местный житель – гражданский мужчина. Ему было 45 лет, – написал глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

Между тем городской голова Александр Кодола сообщил, что в Нежине на Черниговщине частично отсутствует электроснабжение и работают генераторы.

– Электрики работают над устранением последствий, пока объекты горводоканала работают на генераторах, другие учреждения также на генераторах, – говорится в заявлении.

Он добавил, что без света осталась примерно половина города.

О том, что после взрывов в Черниговской области сегодня, 19 августа, в части населенных пунктов возникли проблемы с электроснабжением, сообщает и глава ОГА Чаус.

– Энергетики и спасатели уже работают над восстановлением, – заверил он.

Конкретные адреса и названия этих населенных пунктов не называются.

Отметим, что, по предварительной информации Оперативного командования Север, проблемы с электроснабжением в Черниговской области из-за ударов БПЛА типа Шахед.

Напомним, в ночь на 19 августа РФ атаковала Украину 280 средствами воздушного нападения – 270 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также 5 баллистическими ракетами Искандер-М и 5 крылатыми ракетами Х-101.

Читайте также Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 19.08.2025

Фото: Вячеслав Чаус

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.