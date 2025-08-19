Выплаты помощи и ипотека: что изменится для ВПЛ с 1 сентября

C 1 сентября 2025 года всем внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) продолжат предоставлять помощь, если они будут соответствовать указанным критериям.

Также в сентябре ВПЛ можно будет обращаться за назначением выплат на проживание в сервисные центры ПФУ.

Что именно изменится для внутренне перемещенных украинцев с 1 сентября 2025 года – смотрите далее в материале Фактов ICTV.

Помощь для ВПЛ после 1 сентября

На данный момент изменения в выплатах или статусе ВПЛ по состоянию на 1 сентября 2025 года не ожидаются.

Основная масса обновлений по выплатам и проверкам вступила в силу в июле 2025 года.

Среди них – переход администрирования в Пенсионный фонд, ежемесячные проверки статуса ВПЛ Минфином и обязательная идентификация, которую нужно пройти максимум до 1 октября.

Помощь на проживание для ВПЛ: куда обращаться

По данным Минсоцполитики, за назначением помощи на проживание внутренне перемещенные лица могут обращаться в сервисные центры Пенсионного фонда.

Сделать это можно:

через Единый государственный веб-портал электронных услуг (Портал Дія);

с помощью сервисного центра Пенсионного фонда Украины, ЦПАУ или исполнительных органов сельских/поселковых/городских советов;

по почте – с помощью письма в соответствующий орган Пенсионного фонда Украины.

Как и ранее, для того, чтобы получить справку о постановке на учет ВПЛ, которому необходима помощь на проживание, нужно обратиться к уполномоченному лицу органа местного самоуправления, ЦПАУ или подать заявление через Единый государственный веб-портал электронных услуг (Дія).

Выплаты для ВПЛ: как получить с 1 сентября 2025

Ожидается, что эту помощь в сентябре 2025 года ВПЛ смогут получить автоматически. В последний раз она была переназначена правительством в марте сроком на шесть месяцев.

Однако для того, чтобы выплаты сохранились, необходимо соответствовать критериям.

Размер этой помощи для взрослых составляет 2 тыс. грн, для детей и лиц с инвалидностью – 3 тыс. грн.

Кроме того, в течение всего периода получения помощи ВПЛ будут проверять на соответствие критериям получения выплат.

Так, те, кто получает помощь, не могут находиться за границей более 30 дней. Также выплаты отменят, если лицо купило жилье или авто, его доход вырос, на депозите лежит более 100 тыс. грн. В случае, если соцзащита заметит, что эти критерии нарушены, выплата помощи прекратится.

Если же вы не нарушили ни один из существующих критериев, однако финансовую помощь больше не присылают, нужно обратиться в ЦПАУ или управление соцзащиты для обновления данных или подачи дополнительных документов.

Как изменится программа єОселя для переселенцев

В Минсоцполитики сообщают, что правительство приняло постановление, благодаря которому ипотека єОселя станет еще более доступной для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий.

Предусматривается поддержка:

70% первого взноса (но не более 30% стоимости жилья стоимостью до 2 млн грн);

до 70% ежемесячного платежа в течение первого года с даты заключения кредитного договора;

40 тыс. грн на оплату услуг и комиссий банка, сборов (кроме госпошлины) и страховых платежей.

Действие программы утверждено для 238 общин из 10 областей и охватывает 6,6 млн украинцев, 3,7 млн из которых являются представителями уязвимых категорий населения.

– Для оформления необходимо подать заявление в уполномоченный банк. После проверки Пенсионный фонд перечислит средства на эскроу-счет. Выплата осуществляется при условии, что человек оплатил собственными средствами не менее 30% первого взноса, а в дальнейшем будет своевременно погашать ежемесячные платежи, – пояснили в министерстве.

Отдельно отмечается, что при получении этой помощи нельзя рассчитывать на другие жилищные программы для ВПЛ.

Обновленный механизм программы єОселя для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий стартует с 10 сентября.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ: как получить

Для того, чтобы получить субсидию на аренду жилья, людям, являющимся внутренне перемещенными лицами, необходимо предоставить договор аренды, по которому государство компенсирует налог на доходы физических лиц, единый налог и военный сбор владельцу.

Чтобы получить субсидии за аренду ВПЛ, владелец жилья должен заполнить документы на аренду, подписать заявление с просьбой о субсидиях и компенсации части налогов.

Иногда могут понадобиться еще сканированные копии документов – о том, что человек является законным представителем. Также может быть необходимо специальное решение суда по этому вопросу.

Все заполненные документы подают в ПФУ – физически или онлайн, – после чего в течение 10 дней поступит решение о том, что субсидия назначена и каков ее размер.

Прихисток для ВПЛ: что это за помощь

Прихисток для ВПЛ – еще одна государственная программа, которая помогает переселенцам. Благодаря ей государство выплачивает средства владельцам жилья, которые бесплатно размещают у себя внутренне перемещенных лиц.

В настоящее время размер выплаты за ВПЛ составляет 450 грн в месяц за каждого размещенного человека.

Такие выплаты назначаются на шесть месяцев, однако их можно автоматически продлить после прохождения проверки на соответствие определенным критериям.

Временное размещение ВПЛ: экспериментальный проект от государства

Речь идет о поддержке внутренне перемещенных лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

На нее могут претендовать ВПЛ пожилого возраста, а также лица с инвалидностью, которые переместились с территорий активных боевых действий или временно оккупированных территорий.

Отмечается, что услуги по предоставлению убежища, стационарного ухода, поддерживаемого проживания и социальной адаптации можно получить в государственных некоммерческих предприятиях, среди которых Трускавецкий санаторий Батькивщина и Миргородский санаторий Слава, которые относятся к сфере управления Министерства социальной политики Украины.

