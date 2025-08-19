Выезд мужчин за границу: что изменится с 1 сентября 2025 года

Правила выезда украинских мужчин за границу в сентябре 2025 года не изменятся. Пересечение границы военнообязанными в возрасте 18-60 лет ограничено, за исключением некоторых категорий.

Выезд мужчин за границу в сентябре 2025

Перечень лиц, которым разрешен выезд за границу, определен ст. 23 закона О мобилизационной подготовке и мобилизации, и по состоянию на сегодня он не менялся.

То есть, как и раньше, пересечение границы разрешено забронированным на период мобилизации, непригодным к военной службе по состоянию здоровья, многодетным родителям, имеющим не менее трех детей до 18 лет, и другим, конечно же, при наличии документов, подтверждающих такое право (военный билет и дополнительные документы).

Подробный перечень таких документов определен постановлением Кабмина №57, обновленным в соответствии с условиями военного положения.

Основания для отказа в выезде за границу

Соответственно, основанием для отказа в пересечении границы в пункте пропуска может стать:

отсутствие военно-учетного документа;

других документов, подтверждающих право на выезд за пределы страны (справка об инвалидности, об отсрочке от призыва, свидетельства о рождении детей и т. п.);

выявлены несоответствия в документах;

сведения в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов о подаче лица в розыск в Нацполицию.

В последнем случае на место вызовут полицейского для административного задержания лица и доставки его в ближайший ТЦК.

Пересечение границы мужчинами до 25 лет

Еще в декабре 2024-го правительство обновило правила выезда за пределы Украины для мужчин 18-25 лет, которые служили по контракту в ВСУ или в разведывательных подразделениях Минобороны, но не проходили полноценную военную службу до заключения контракта, за исключением базовой подготовки.

Соответственно, они имеют право на выезд за границу при наличии:

справки из воинской части или руководителя ТЦК с информацией о заключенном контракте;

военно-учетного документа, подтверждающего прохождение службы.

Выезд мужчин за границу в возрасте 18-22 лет

На днях премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что до конца текущей недели Кабмин может принять постановление о выезде мужчин 18-22 лет.

По ее словам, это решение будет приниматься на уровне правительства и не потребует изменений в действующее законодательство.

В то же время глава правительства не детализировала условия, при которых украинским мужчинам этой возрастной категории позволят выезд за границу.

