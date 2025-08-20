Адмирал, начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин заявил, что Соединенное Королевство готово отправить свои войска в Украину для защиты воздушного пространства и портов.

Об этом пишет издание The Guardian.

Однако Великобритания не готова отправить войска на линию фронта с Россией.

В Пентагоне согласуют действия для национальной безопасности Украины

Сегодня, 20 августа, в Пентагоне Энтони Радакин примет участие во встречах со своими коллегами, чтобы согласовать, что 30 разных стран готовы сделать для национальной безопасности Украины.

Радакин подтвердит, что Британия предоставит солдат для логистической поддержки и обучения украинских Вооруженных сил, но не будет направлять войска на линию фронта.

— Среда — очень важный момент. В Вашингтоне ничего не происходит без одобрения президента, поэтому поддержка Трампом гарантий безопасности в понедельник дала старт многим действиям, — подчеркнул один британский чиновник.

— 30 начальников штабов не приезжают в Пентагон, если они не относятся к этому серьезно, — сказал еще один британский чиновник.

Великобритания планирует использовать эти встречи в Пентагоне, чтобы объяснить администрации Трампа, что она готова сделать для защиты Украины в случае подписания мирного соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает окончательного согласования гарантий безопасности в течение следующей недели или 10 дней.

Россия категорична в отношении присутствия войск НАТО в любом статусе на территории Украины. Поэтому европейские лидеры не ожидают, что диктатор Владимир Путин согласится даже на такое ограниченное развертывание войск НАТО в Украине.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефул заявил, что его страна не будет размещать военный контингент в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у стран Коалиции желающих есть готовый план развертывания контингента, который может быть реализован уже через несколько часов после подписания перемирия между РФ и Украиной.

Источник : The Guardian

