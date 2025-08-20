Тариф на электроэнергию: сколько будут платить украинцы в сентябре
С 1 сентября тарифы на электроэнергию для населения останутся без изменений. Сколько будут платить украинцы за свет в первый месяц осени – читайте в материале Фактов ICTV.
Тариф на электроэнергию с 1 сентября 2025 года
Украинцы и дальше будут платить 4,32 грн/киловатт-час., и этот тариф будет действовать по меньшей мере до конца октября 2025 года – в соответствии с постановлением Кабмина.
Также есть возможность платить меньше за свет, если установить двухзонные счетчики. С ними в ночное время (с 23:00 до 07:00) электроэнергия стоит вдвое дешевле – 2,16 грн/кВт·ч.
Кроме того, в отопительный сезон, с 1 октября по 30 апреля, для потребителей с электроотоплением действует льготный тариф:
- до 2 000 кВтч в месяц — 2,64 грн/кВтч;
- за те кВтч, что выше 2 000 кВтч — 4,32 грн/кВтч.
Как установить двухзонный счетчик
Чтобы перейти на двухзонный счетчик, необходимо подать заявление местному оператору системы распределения электроэнергии. Также нужны:
- паспорт;
- идентификационный код;
- документы о праве собственности или пользования помещением;
- договор о распределении электроэнергии.
Счетчик можно приобрести самостоятельно или у оператора. Главное, чтобы он был сертифицирован и отвечал техническим требованиям.
Напомним, что бывший министр энергетики Герман Галущенко ранее говорил, что повышение тарифов на свет не планируется.
В то же время, по оценке НБУ, дефицит электроэнергии в Украине будет сохраняться, по меньшей мере, до 2027 года, постепенно сокращаясь.