Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Некоторые получат отсрочку: поддержан закон о педагогах и соискателях образования
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Объясняем
Самые большие выплаты ко Дню Независимости в 2025 году: кто получит 3 100 грн
Анастасия Гевко, редактор ленты
2 мин.

В Кремле придумали 1,7 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ: ЦПД опроверг фейк

Військові ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Подконтрольные Кремлю пропагандисты придумали фейк о том, что российские хакеры якобы взломали базу данных Генштаба ВСУ и получили информацию о 1,7 млн погибших и пропавших среди украинских военных с 2022 года.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Правда ли, что Украина потеряла 1,7 млн военных

В Центре объясняют, что это – фейк, причем “абсурдный”, ведь Украина за годы независимости никогда не имела регулярной армии в 1,7 млн человек.

Сейчас смотрят

Как сообщал президент Владимир Зеленский, по состоянию на январь 2025 года численность украинской армии достигала 880 тыс. человек.

Также он рассказал, что потери российских агрессоров в три раза больше, чем среди украинских военных.

Так, Генштаб сообщал, что по состоянию на 20 августа 2025 года россияне потеряли в полномасштабной войне против Украины 1 072 700 человек убитыми и ранеными, что нивелирует вымышленные цифры россиян о потерях Украины.

ЦПД отметил, что целью этого фейка является деморализация украинцев. Таким образом россияне хотят убедить мир в “истощении и неэффективности ВСУ”, надеясь таким образом ослабить международную поддержку Украинского государства.

Читайте также
Потери РФ на 20 августа: минус еще 920 оккупантов и 50 артсистем
російські солдати

Связанные темы:

Война в УкраиневійськовіВСУФейк
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь