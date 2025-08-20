В Кремле придумали 1,7 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ: ЦПД опроверг фейк

Подконтрольные Кремлю пропагандисты придумали фейк о том, что российские хакеры якобы взломали базу данных Генштаба ВСУ и получили информацию о 1,7 млн погибших и пропавших среди украинских военных с 2022 года.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Правда ли, что Украина потеряла 1,7 млн военных

В Центре объясняют, что это – фейк, причем “абсурдный”, ведь Украина за годы независимости никогда не имела регулярной армии в 1,7 млн человек.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, по состоянию на январь 2025 года численность украинской армии достигала 880 тыс. человек.

Также он рассказал, что потери российских агрессоров в три раза больше, чем среди украинских военных.

Так, Генштаб сообщал, что по состоянию на 20 августа 2025 года россияне потеряли в полномасштабной войне против Украины 1 072 700 человек убитыми и ранеными, что нивелирует вымышленные цифры россиян о потерях Украины.

ЦПД отметил, что целью этого фейка является деморализация украинцев. Таким образом россияне хотят убедить мир в “истощении и неэффективности ВСУ”, надеясь таким образом ослабить международную поддержку Украинского государства.

