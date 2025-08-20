Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Некоторые получат отсрочку: поддержан закон о педагогах и соискателях образования
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Объясняем
Самые большие выплаты ко Дню Независимости в 2025 году: кто получит 3 100 грн
Марина Мелехова, редактор ленты
3 мин.

Украина переходит на новый календарь профилактических прививок: что изменится в 2026 году

вакцина проти рецидиву рака
Фото: Pixabay

С 1 января 2026 года в Украине вступает в силу обновленный Национальный календарь профилактических прививок.

Об изменениях рассказал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Игорь Кузин.

Национальный календарь профилактических прививок-2026: что известно

Министерство здравоохранения запускает новый календарь прививок по европейскому подходу в использовании мультикомпонентных вакцин.

Сейчас смотрят

– Это позволит ребенку, придя один раз к врачу, получить максимум защиты с минимальным количеством уколов, – отметил Кузин.

Согласно новому документу, с 1 января 2026 года вводится однократная вакцинация против вируса папилломы человека для девочек в возрасте 12-13 лет.

Также обновляется схема иммунизации против вирусного гепатита В – прививки будут проводить в 2, 4, 6 и 18 месяцев.

Кроме того, прививки от кори, паротита и краснухи (КПК) отныне будут рекомендовать детям в возрасте 1 и 4 года.

По словам специалистов, такая схема обеспечит лучшую защиту детей в раннем возрасте и снизит риск тяжелого течения болезни.

Вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ) будут проводить уже через 24 часа после рождения, а не на 3–5 сутки.

Для детей до 9 месяцев прививки будут проводить без предварительного теста, если отсутствует контакт с больным туберкулезом.

Также с 2026 года Украина откажется от пероральной вакцины против полиомиелита, перейдя на более современные инъекционные варианты.

Ранее сообщалось о новом штамме Covid-19, от которого в Киеве зафиксировали несколько смертельных случаев.

Кузин призвал украинцев вакцинироваться, подчеркнув, что прививки от коронавируса до сих пор доступны во всех медицинских учреждениях.

Читайте также
Без прививок дети не смогут посещать детские сады и школы: что известно
щеплення вакцинація

Связанные темы:

Игорь КузинВакцинацияМОЗ УкраиныПрививка
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь