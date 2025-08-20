Украина переходит на новый календарь профилактических прививок: что изменится в 2026 году

С 1 января 2026 года в Украине вступает в силу обновленный Национальный календарь профилактических прививок.

Об изменениях рассказал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Игорь Кузин.

Национальный календарь профилактических прививок-2026: что известно

Министерство здравоохранения запускает новый календарь прививок по европейскому подходу в использовании мультикомпонентных вакцин.

– Это позволит ребенку, придя один раз к врачу, получить максимум защиты с минимальным количеством уколов, – отметил Кузин.

Согласно новому документу, с 1 января 2026 года вводится однократная вакцинация против вируса папилломы человека для девочек в возрасте 12-13 лет.

Также обновляется схема иммунизации против вирусного гепатита В – прививки будут проводить в 2, 4, 6 и 18 месяцев.

Кроме того, прививки от кори, паротита и краснухи (КПК) отныне будут рекомендовать детям в возрасте 1 и 4 года.

По словам специалистов, такая схема обеспечит лучшую защиту детей в раннем возрасте и снизит риск тяжелого течения болезни.

Вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ) будут проводить уже через 24 часа после рождения, а не на 3–5 сутки.

Для детей до 9 месяцев прививки будут проводить без предварительного теста, если отсутствует контакт с больным туберкулезом.

Также с 2026 года Украина откажется от пероральной вакцины против полиомиелита, перейдя на более современные инъекционные варианты.

Ранее сообщалось о новом штамме Covid-19, от которого в Киеве зафиксировали несколько смертельных случаев.

Кузин призвал украинцев вакцинироваться, подчеркнув, что прививки от коронавируса до сих пор доступны во всех медицинских учреждениях.

