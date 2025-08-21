Гарантированные 15 дней и 14 для УБД: Зеленский подписал закон об отпусках военных

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует военнослужащим ежегодный отпуск продолжительностью 30 дней, из которых 15 дней предоставляются обязательно.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Зеленский подписал указ об отпуске для военных

По словам Палисы, остальные 15 дней будут предоставляться с учетом возможностей и обстоятельств в конкретном подразделении.

Сейчас смотрят

— Участники боевых действий теперь будут иметь возможность получить дополнительные 14 дней отпуска, которые были неактивными во время военного положения. Контрактники 18-24, которые не имеют высшего образования и учатся, отныне будут иметь право на отпуск для сдачи экзаменов. Также напомню, что закон вступает в силу через один месяц со дня его опубликования, — отметил заместитель руководителя ОП.

Напомним, 31 июля в вечернем обращении Зеленский сообщил, что дал поручение обеспечить военным дополнительный отпуск в 15 дней.

Он отметил, что решение согласовано с командованием Сил обороны и начнет действовать уже в августе.

Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса дополнительно разъяснил положения принятого закона.

— Раньше у всех было 30 дней отпуска. Сейчас добавили 14 дней для участников боевых действий. Эта норма существовала и раньше, но для военных она не действовала во время военного положения. Теперь действует, — отметил Палиса.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.