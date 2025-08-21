Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.

Не помог остановить войну: Зеленский об отсутствии Китая среди гарантов безопасности

Зеленський
Фото: Офис президента

Украине не нужны гаранты ее безопасности, которые ей не помогли, когда она нуждалась в этом, заявил президент Владимир Зеленский, указывая на КНР.

Киатй оказал помощь России, открыв свой рынок беспилотников, а также был среди подписантов Будапештского меморандума и ничего не сделал, когда был оккупирован Крым.

Зеленский об отсутствии КНР среди гарантов безопасности Украины

Президент Украины объяснил журналистам, почему Китай не среди гарантов безопасности Украины:

Сейчас смотрят

– Почему не Китай в гарантиях? Во-первых, Китай нам не помог остановить эту войну с самого начала. Во-вторых, Китай помог России, открыв рынок дронов. Третий: здесь вопрос даже не о присутствующих там военнослужащих. Речь идет о Будапештском меморандуме.

Зеленский напомнил, что Китай был среди этих подписантов и не сделал ничего, когда был оккупирован Крым.

— Именно поэтому нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине и не помогали Украине в тот момент, когда нам действительно это требовалось после 24 февраля, — добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украине необходимы гарантии безопасности только тех стран, которые готовы ей помочь.

Читайте также
В России якобы согласны на гарантии безопасности с участием КНР, США и Европы
Сєргєй Лавров

Связанные темы:

Война в УкраинеВладимир ЗеленскийКитай
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь