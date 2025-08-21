Не помог остановить войну: Зеленский об отсутствии Китая среди гарантов безопасности

Украине не нужны гаранты ее безопасности, которые ей не помогли, когда она нуждалась в этом, заявил президент Владимир Зеленский, указывая на КНР.

Киатй оказал помощь России, открыв свой рынок беспилотников, а также был среди подписантов Будапештского меморандума и ничего не сделал, когда был оккупирован Крым.

Зеленский об отсутствии КНР среди гарантов безопасности Украины

Президент Украины объяснил журналистам, почему Китай не среди гарантов безопасности Украины:

– Почему не Китай в гарантиях? Во-первых, Китай нам не помог остановить эту войну с самого начала. Во-вторых, Китай помог России, открыв рынок дронов. Третий: здесь вопрос даже не о присутствующих там военнослужащих. Речь идет о Будапештском меморандуме.

Зеленский напомнил, что Китай был среди этих подписантов и не сделал ничего, когда был оккупирован Крым.

— Именно поэтому нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине и не помогали Украине в тот момент, когда нам действительно это требовалось после 24 февраля, — добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украине необходимы гарантии безопасности только тех стран, которые готовы ей помочь.

