Не помог остановить войну: Зеленский об отсутствии Китая среди гарантов безопасности
Украине не нужны гаранты ее безопасности, которые ей не помогли, когда она нуждалась в этом, заявил президент Владимир Зеленский, указывая на КНР.
Киатй оказал помощь России, открыв свой рынок беспилотников, а также был среди подписантов Будапештского меморандума и ничего не сделал, когда был оккупирован Крым.
Зеленский об отсутствии КНР среди гарантов безопасности Украины
Президент Украины объяснил журналистам, почему Китай не среди гарантов безопасности Украины:
– Почему не Китай в гарантиях? Во-первых, Китай нам не помог остановить эту войну с самого начала. Во-вторых, Китай помог России, открыв рынок дронов. Третий: здесь вопрос даже не о присутствующих там военнослужащих. Речь идет о Будапештском меморандуме.
Зеленский напомнил, что Китай был среди этих подписантов и не сделал ничего, когда был оккупирован Крым.
— Именно поэтому нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине и не помогали Украине в тот момент, когда нам действительно это требовалось после 24 февраля, — добавил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Украине необходимы гарантии безопасности только тех стран, которые готовы ей помочь.