РФ атакует, как будто нет никаких усилий для остановки войны: Зеленский об обстреле
Россия продолжает игнорировать усилия мира остановить войну в Украине.
Этой ночью российская армия установила один из своих «безумных антирекордов», атаковав гражданские объекты по всей Украине.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский – об атаке на Украину 21 августа
В частности, РФ ударила по американскому предприятию в Закарпатье.
По словам президента, сейчас на предприятии еще тушат пожар. На данный момент известно о 15 человек, пострадавших от этого удара. Всем им оказана необходимая помощь.
— Потратили несколько крылатых ракет против американского предприятия в Закарпатье. Это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции. Производили такие привычные бытовые вещи, как кофемашины. И это для россиян тоже мишень. Очень показательно», — заявил Зеленский.
Украинский лидер добавил, что спасатели работают во многих областях — от Запорожской до Волынской.
— Всего за ночь против Украины было применено 574 ударных дрона и 40 ракет. Значительную часть удалось сбить. К сожалению, не все, — сообщил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что россияне нанесли этот удар, игнорируя усилия мира остановить эту войну.
— Нужна реакция на это. До сих пор нет ни одного сигнала из Москвы, что они действительно собираются идти на содержательные переговоры и завершать эту войну. Нужно давление. Сильные санкции, сильные тарифы, — подытожил Зеленский.
Отметим, что 21 августа армия РФ атаковала Макачево Закарпатской области.
Туда российская армия направила две ракеты по одному из местных предприятий.
В полиции подтвердили информацию о 15 пострадавших и отметили, что один из них находится в тяжелом состоянии.