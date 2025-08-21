Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Объясняем
Самые большие выплаты ко Дню Независимости в 2025 году: кто получит 3 100 грн
Может ли РФ захватить Донецкую область: у ISW оценили шансы оккупантов
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.

Потери РФ на 21 августа: ликвидировано 830 оккупантов, более четырех десятков артсистем

російські танки
Фото: Getty Images

Потери врага на 21 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 830 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 275-й день полномасштабной войны достигли 1 073 530 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Такие данные по состоянию на 21 августа обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 21 августа 2025 года

  • личного состава – около 1 073 530 (+830) человек;
  • танков – 11 120 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 157 (5);
  • артиллерийских систем – 31 789 (+41);
  • РСЗО – 1 471 (+1);
  • средств ПВО – 1 209 (+1);
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 52 469 (+315);
  • крылатых ракет – 3 565;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59 316 (+114);
  • специальной техники – 3 944 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 275-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 19 августа 2025 года – ситуация на фронте
Генштаб

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь