Потери РФ на 21 августа: ликвидировано 830 оккупантов, более четырех десятков артсистем
Потери врага на 21 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 830 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 275-й день полномасштабной войны достигли 1 073 530 убитыми и ранеными.
Такие данные по состоянию на 21 августа обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 21 августа 2025 года
- личного состава – около 1 073 530 (+830) человек;
- танков – 11 120 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 157 (5);
- артиллерийских систем – 31 789 (+41);
- РСЗО – 1 471 (+1);
- средств ПВО – 1 209 (+1);
- самолетов – 422;
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 52 469 (+315);
- крылатых ракет – 3 565;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 59 316 (+114);
- специальной техники – 3 944 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 275-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
