Потери РФ на 21 августа: ликвидировано 830 оккупантов, более четырех десятков артсистем

Потери врага на 21 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 830 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 275-й день полномасштабной войны достигли 1 073 530 убитыми и ранеными.

Такие данные по состоянию на 21 августа обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 21 августа 2025 года

личного состава – около 1 073 530 (+830) человек;

танков – 11 120 (+1);

боевых бронированных машин – 23 157 (5);

артиллерийских систем – 31 789 (+41);

РСЗО – 1 471 (+1);

средств ПВО – 1 209 (+1);

самолетов – 422;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 52 469 (+315);

крылатых ракет – 3 565;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 59 316 (+114);

специальной техники – 3 944 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 275-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

