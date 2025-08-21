С Исаенко, Кароль и Трегубовой: в Киеве прошел страйкбольный благотворительный турнир

17 августа на новой, крупнейшей страйкбольной арене Украины Killhouse CQB Arena состоялся турнир с участием волонтеров, ветеранов, военных, блогеров, а также звезд каналов ICTV и ICTV2.

Собрали всех по случаю открытия новой арены для игры в страйкбол от Третьего армейского корпуса, академии Killhouse и Reservist.

Звезды ICTV2 завоевали “серебро” на благотворительном турнире

Главной целью мероприятия был не только турнир, но и тренировка и благотворительность. Во время игры опытные инструкторы обучали гражданских участников тактике, ориентированию и стрельбе через игру, а игрокам с боевым опытом помогали совершенствовать свои боевые навыки. Кроме того, команды соревновались ради общей цели — сбора средств для Полка беспилотных систем 3-го Армейского корпуса.

— Этот однодневный турнир закрытого типа организуется по нескольким важным причинам: мы создали эту арену, чтобы обучать гражданских тактике, ориентированию и стрельбе через игру, потому что по-другому уже не работает. В дальнейшем мы готовы свободно приглашать и принимать всех желающих научиться важному в наше время делу. Также мы четко осознаем, что наше обучение дает едва ли не единственные ценные сегодня знания, которые помогают выжить в этом сюрреалистическом и безумном мире, — отметил сержант-инструктор Третьего армейского корпуса Шрам.

Среди известных гостей было немало блогеров, военных, певцов и инфлюенсеров, в частности певица Тина Кароль, шоумен Сергей Середа, танцор и военнослужащий Назар Грабар, Мисс Украина — Вселенная Анна Неплях, волонтер Анна Арфеева, блогер Олег Гамаль, сержант-инструктор Третьего армейского корпуса Шрам, представитель подразделения ПВО Третьего армейского корпуса Трик и другие.

В результате соревнования команда ICTV2 под командованием Дмитрия Хрипуна заняла второе место среди восьми команд-участниц. В то же время достойную игру показала и команда ICTV. В состав команд вошли известные актеры, ведущие, журналисты и режиссеры.

Команда ICTV2 (актеры и режиссеры):

Андрей Исаенко и Анастасия Карпенко — актеры театра и кино, звезды сериала ICTV2 Майор Сковорода и будущей премьеры Служба 112.

и — актеры театра и кино, звезды сериала ICTV2 Майор Сковорода и будущей премьеры Служба 112. Дмитрий Рыбалевский — актер драматического театра имени Ивана Франко, звезда будущего сериала Митець.

— актер драматического театра имени Ивана Франко, звезда будущего сериала Митець. Дарья Трегубова — звезда сериала Коп из прошлого на ICTV2.

— звезда сериала Коп из прошлого на ICTV2. Сергей Сторожев — режиссер сериала Служба 112 от ICTV2.

— режиссер сериала Служба 112 от ICTV2. Дмитрий Хрипун — креативный продюсер ICTV2.

Команда ICTV (журналисты):

Оксана Гутцайт и Юлия Сеник — ведущие Фактов на ICTV и национального телемарафона Єдині новини.

и — ведущие Фактов на ICTV и национального телемарафона Єдині новини. Виктор Сорока — шеф-редактор программы Факты на ICTV.

— шеф-редактор программы Факты на ICTV. Василий Сафьянюк и Егор Ромахло — журналисты программы Факты ICTV.

— Спасибо моей невероятной команде! И напоминаю всем донатить Третьему Армейскому корпусу и Killhouse academy— потому что от них сейчас многое зависит. Мы заняли второе место — актеры и режиссеры под флагом ICTV2, — написала в своих соцсетях звезда сериала Коп из прошлого Дарья Трегубова.

Где посмотреть игру

Увидеть, как звезды любимых сериалов соревнуются на страйкбольной арене, можно будет уже 27 августа в 20:00 на YouTube-канале Killhouse academy. Стрим по случаю Дня Независимости будет благотворительным: все для того, чтобы собрать 1 млн грн для Полка беспилотных систем 3-го Армейского корпуса.

Именно на стриме вы сможете посмотреть, как круто Исаенко с Рыбалевским побеждают соперников в лучших традициях боевиков, а Анастасия Карпенко демонстрирует незаурядные навыки стрельбы, как и ее персонаж полицейская из будущей премьеры сериала Служба 112.

Фото: Академия Killhouse и Reservist

