Зеленский раскрыл детали возможного дронного соглашения с США на $50 млрд

Украина предложила Соединенным Штатам дроновое соглашение, которое позволит производить около 10 млн беспилотников ежегодно.

Об этом во время встречи с журналистами 20 августа заявил президент Владимир Зеленский.

Дроновое соглашение с США: что известно

Президент Украины отметил, что стоимость соглашения составит $50 млрд, а его реализация рассчитана на пять лет.

В рамках программы предусмотрено производство 10 млн беспилотников ежегодно, так что в целом за период сотрудничества планируется изготовить около 50 млн дронов различных типов.

По словам Зеленского, программа создана как долгосрочный стратегический проект и, вероятно, полноценно заработает после завершения войны.

Речь идет не только о поставках готовых дронов, но и о совместном производстве и развитии новых технологий, что позволит Украине стать одним из крупнейших хабов беспилотной техники в мире.

Кроме дронов, Украина представила план закупки американского вооружения на сумму $90 млрд.

По словам президента, этот план включает ракетные комплексы, артиллерию, системы ПВО, авиацию и бронетехнику, которые критически необходимы для обороны.

Все это оружие должно стать частью долгосрочных гарантий безопасности для Украины.

Зеленский подчеркнул, что сумма в $90 млрд является “справедливой и оправданной”, учитывая масштабы потребностей армии.

Ранее Financial Times сообщали, что в рамках договоренностей с США Украина может получить до $100 млрд на закупку американского вооружения, причем финансирование будет обеспечиваться за счет европейских союзников.

