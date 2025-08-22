Помогает продвижению ВСУ: оккупанты сжигают свою технику на Херсонщине
Агенты партизанского движения Атеш из состава 24 мотострелкового полка ВС РФ на Херсонском направлении уничтожают свой транспорт, чтобы не выходить на позиции.
Об этом говорится в телеграм-канале Атеш.
Ситуация в мотострелковом полку критическая
Сообщается, что ситуация в полку критическая – все больше военных уходят в СЗЧ и отказываются воевать. К этому привели жестокие приказы командования, из-за которых подразделение понесло большие потери – солдат просто бросали на позициях без обеспечения средствами радиоэлектронной борьбы с украинскими дронами.
— Российское командование не может организовать порядок в полку и ситуация только ухудшается. Мы же призываем военнослужащих не выполнять преступные приказы, — говорится в сообщении Атеш.
Партизаны отмечают, что уничтожение вражеской техники создает условия для возможного продвижения Сил обороны Украины.
Ранее в Атеше сообщали, что работники Казанского порохового завода передали украинским партизанам секретную информацию о внутренней структуре объекта: расположение цехов, складов, данные о персонале и системе охраны.
Казанский пороховой завод является одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса РФ.
27 июля сообщалось, что партизаны движения Атеш совершили диверсию на железнодорожной линии между Сафоновым и Новоалексеевкой на оккупированной Херсонщине.