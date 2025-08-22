Фламинго позволит Украине бить по РФ без разрешения Запада — турецкий эксперт

Создание и использование собственной дальнобойной ракеты Фламинго даст Украине возможность обходить запреты стран Запада на поражение объектов на территории России.

Об этом в эфире турецкого телеканала Haber Global заявил эксперт по вопросам безопасности Митат Ферхат Дур.

Ракета Фламинго станет альтернативой американскому оружию

По словам Дура, Украина пытается достичь дальности поражения средств из Европы и Америки, которые были предоставлены, но в отношении использования которых по территории России были установлены ограничения.

— Сколько раз было так, что ей указывали, что бить по территории России нельзя… Сейчас она пытается достичь этого собственными силами, — отметил эксперт.

По его убеждению, благодаря ракетам Фламинго Украина сможет поражать цели на российской территории по своему усмотрению без согласования с партнерами.

Дур подчеркнул, что Украина разрабатывает ракеты большой дальности собственными ресурсами, чтобы преодолеть эти ограничения.

— Учитывая, где находится Москва и что большинство объектов военной промышленности и других важных объектов рядом, то это попытка построить что-то в пределах этой дальности для нанесения ударов с территории Украины, — пояснил турецкий эксперт.

Он также отметил, что Украина достигает определенного прогресса, развивая технологии, исходя из своих потребностей.

Недавно президент Владимир Зеленский объявил о начале серийного производства ракеты Фламинго дальностью 3 тыс. км.

По его словам, массовое производство должно начаться до конца декабря или в январе-феврале следующего года.

