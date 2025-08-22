Кабмин одобрил законопроект об основах государственной ветеранской политики: детали

Кабинет министров Украины во время заседания 22 августа принял 11 решений по вопросу ветеранской политики. В частности, был одобрен законопроект об основах государственной ветеранской политики.

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Ветеранская политика: что принято

– Сегодня мы сделали шаг навстречу нашим защитникам и защитницам. Посвятили отдельное заседание правительства вопросам ветеранской политики и приняли 11 решений, — сообщила Свириденко.

Как отметила премьер, был одобрен законопроект об основах государственной ветеранской политики.

Он определяет статусы ветеранов и их семей и гарантирует медицинскую, образовательную, социальную и правовую поддержку.

Что предусматривается:

ветеранские пространства;

услуги за счет госбюджета;

увековечение памяти погибших.

Свириденко подчеркнула, что все имеющиеся льготы и документы остаются в силе.

Также поддержали законопроект о людях, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как отметила глава правительства, осенью правительство ожидает принятия этих законопроектов в составе Кодекса законов о защитниках и защитницах Украины.

Среди других принятых решений – утверждение запуска программы адаптации для ветеранов, потерявших зрение. Также будет упрощен доступ к средствам реабилитации. Речь идет о креслах-колясках, белых тростях и других спецсредствах.

Отныне иностранные военные, воюющие или воевавшие в составе ВСУ, будут иметь право на бесплатное стоматологическое лечение.

