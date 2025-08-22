Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.

Карта боевых действий на 22 августа 2025 года – ситуация на фронте

Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки произошло 116 боевых столкновений.

Российские войска нанесли два ракетных удара 43 ракетами и 49 авиационных ударов, сбросив 70 управляемых авиационных бомб.

Также использовали для ударов 1850 дронов-камикадзе и осуществили 3876 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Сейчас смотрят

Такие данные по состоянию на 22:00 21 августа обнародовал Генеральный штаб Украины.

Где идут бои в Украине 22 августа 2025 года – смотрите на карте боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 22 августа 2025

Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 276-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Через 2 недели узнаем, будет ли мир в Украине, возможно, придется действовать иначе — Трамп
Трамп установил двухнедельный дедлайн для мирного урегулирования войны в Украине

Связанные темы:

Война в УкраинеГенеральный штаб УкраиныКарта
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь