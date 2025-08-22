Карта боевых действий на 22 августа 2025 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 116 боевых столкновений.

Российские войска нанесли два ракетных удара 43 ракетами и 49 авиационных ударов, сбросив 70 управляемых авиационных бомб.

Также использовали для ударов 1850 дронов-камикадзе и осуществили 3876 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Такие данные по состоянию на 22:00 21 августа обнародовал Генеральный штаб Украины.

Где идут бои в Украине 22 августа 2025 года – смотрите на карте боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 22 августа 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 276-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

