Подразделения соцсопровождения военных укомплектованы на 50% — Медсилы ВСУ

Уровень обеспечения личным составом подразделений социального сопровождения военных сейчас не превышает 50%. Это существенно снижает возможности системы выполнять задачи в полном объеме.

Об этом заявила начальник отдела гражданско-военного сотрудничества командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины подполковник Наталья Черная.

Подразделения соцсопровождения военных укомплектованы на 50%

— К сожалению, сейчас наши подразделения укомплектованы на 50%, поэтому это мешает нам в полном объеме выполнять наши обязанности, потому что не хватает именно людей, — сказала она.

Черная рассказала о вызовах, с которыми сталкиваются Медицинские силы. По ее словам, госпитали находятся в состоянии постоянной перегрузки из-за непрерывного потока раненых бойцов.

Поэтому Медицинские силы вынуждены активно привлекать к работе гражданские медицинские учреждения, сотрудничая с ними в решении насущных вопросов.

Кроме того, существуют трудности с восстановлением документов военнослужащих, поскольку такие процедуры нужно выполнить в очень сжатые сроки, что не всегда реально.

— Кроме того, большое значение имеет психологическая уязвимость наших военных, особенно тех, кто освобожден из плена, — подчеркнула она.

Напомним, в Украине разрабатывается новая модель подготовки офицеров запаса медицинской службы.

В настоящее время продолжается работа над завершением всех необходимых подготовительных мероприятий, чтобы высшие медицинские учебные заведения могли начать обучение по обновленным стандартам.

Фото: Командувание Медицинских сил Вооруженных сил Украины

Источник : Укринформ

