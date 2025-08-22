По итогам прошедших суток на фронте произошло 116 боевых столкновений. Враг атаковал 43 ракетами и сбросил 70 управляемых авиабомб. Также использовал для ударов 1 850 дронов-камикадзе.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака дронов на Чугуев

Сегодня ночью российские ударные дроны атаковали Чугуев в Харьковской области. В городе раздавались взрывы.

Сейчас смотрят

Об этом сообщила городской глава Чугуева Галина Минаева.

Враг дронами атаковал промышленное предприятие, которое не работает. Повреждены пустые складские здания. Информация о пострадавших не поступала.

Дроны атаковали нефтепровод Дружба в Унече

Ночью в российском городе Унеча Брянской области ударные дроны снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, которая является частью системы нефтепровода Дружба.

Об этом сообщается в Telegram-канале командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (Мадяра).

По его словам, нефтеперекачивающую станцию Унеча обстреляли дроны 14 полка Сил беспилотных систем.

Мадяр также обнародовал видео пожара после атаки дронов.

Ситуация на Покровском направлении

По состоянию на конец прошедших суток на Покровском направлении российские оккупанты 29 раз пытались штурмовать наши позиции. Активность врага фиксировалась вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоекономичное, Николаевка, Родинское, Миролюбовка, Червоный Лиман, Проминь, Покровск, Зверовое, Новопавловка, Муравка, Новоукраинка, Затышок, Котлино, Удачное, Лесовка, Дачное. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Силы обороны Украины ликвидировали 107 оккупантов, из которых 71 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили пункт управления БПЛА, склад горюче-смазочных материалов, 47 беспилотных летательных аппаратов, 6 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники, а также поразили 2 пушки.

Атака на Николаевскую область

По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, вчера, 21 августа, и сегодня ночью, 22 августа, россияне дважды атаковали FPV-дронами Куцурубскую общину. К счастью, пострадавших нет.

Трамп уволил старшего аналитика ЦРУ по вопросам РФ

Президент США Дональд Трамп уволил офицера, которая более 20 лет работала в американской разведке и в 2016 году координировала работу над докладом о вмешательстве России в выборы в пользу Трампа.

Впоследствии офицер возглавила подразделение, отвечавшее за аналитику и операции ЦРУ в отношении России и постсоветского пространства, сообщает издание The Economist.

Известно, что офицера уволили 19 августа. Директор национальной разведки США Тулси Габбард лишила ее доступа к секретной информации. Такого доступа лишили еще 36 чиновников.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 276 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.