РФ атаковала Украину 55 беспилотниками: как отработала ПВО

В ночь на 22 августа (с 22:30 21 августа) российская армия атаковала Украину 55 ударными беспилотниками типа Shahed, дронами-имитаторами различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Атака дронов на Украину: как отработала ПВО

Российские захватчики запустили ударные беспилотники из Шаталово, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, что на территории РФ, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Сейчас смотрят

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 46 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на Севере и Востоке страны.

Зафиксировано попадание девяти БпЛА в четырех локациях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 276 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.