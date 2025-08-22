РФ атаковала Украину 55 беспилотниками: как отработала ПВО
В ночь на 22 августа (с 22:30 21 августа) российская армия атаковала Украину 55 ударными беспилотниками типа Shahed, дронами-имитаторами различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Атака дронов на Украину: как отработала ПВО
Российские захватчики запустили ударные беспилотники из Шаталово, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, что на территории РФ, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 46 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на Севере и Востоке страны.
Зафиксировано попадание девяти БпЛА в четырех локациях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 276 сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.