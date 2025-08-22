Почти 70% граждан разговаривают на украинском языке в быту — опрос

За последние три года значительно увеличилось количество украинцев, разговаривающих в быту на украинском языке. Поддержка гражданами Украины евроинтеграции остается на высоком уровне.

Об этом свидетельствует опрос Gradus Research, проведенный накануне Дня независимости.

Вступление Украины в НАТО и ЕС

В 2025 году поддержка европейской и евроатлантической интеграции среди украинцев остается на высоком уровне.

Если в довоенном 2021 году вступление Украины в ЕС поддерживали 61% опрошенных, то в 2025-м этот показатель вырос до 67%.

В августе 2021 года положительно воспринимали вступление в НАТО 60% респондентов, в августе 2025-го – 65%.

Это может свидетельствовать об осознании украинцами важности международных союзов для безопасности и развития страны в будущем.

Использование украинского языка в быту

Опрос показал, что все больше украинцев используют язык в повседневной жизни.

Если в апреле 2022 года на украинском в быту разговаривали чуть более половины опрошенных, то в августе 2025 года этот показатель вырос до 68%.

Это символизирует единство нации в военное время.

Сдержанный оптимизм украинцев

Почти две трети граждан по-прежнему верят в возможность лучшей жизни в Украине. Этот показатель остается на уровне довоенных лет.

— Несмотря на все потери и вызовы, украинцы остаются сдержанными оптимистами в отношении будущего страны. И самым точным индикатором этого является видение будущего детей в Украине у большинства граждан, — комментирует Евгения Близнюк, социолог, основательница и директор Gradus Research.

Среди факторов, которые больше всего объединяют граждан, остаются общий враг, чувство принадлежности к украинской нации и представление о совместном будущем.

Главными причинами разобщенности в 2025 году респонденты называют разные политические взгляды, оценку решений власти и социальное неравенство.

Исследование проводилось с 5 по 11 августа методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.

Выборка исследования отражает структуру населения городов с населением более 50 тыс. человек в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону, за исключением ВОТ и зон активных боевых действий.

Исследование проводилось в периоды: 5 августа 2021 года (1022 респондента), 7-8 августа 2023 года (1100 респондентов), 7-8 августа 2024 года (1100 респондентов) и 8-11 августа 2025 года (1000 респондентов).

