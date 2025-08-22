США остановили обмен разведданными с союзниками по переговорам Украины и РФ — СМИ

США приостановили обмен разведывательными данными с ближайшими союзниками по мирным переговорам между Украиной и Россией.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на несколько американских разведывательных чиновников.

США не будут предоставлять разведданные о переговорах между РФ и Украиной

По информации CBS, директор национальной разведки Талси Габбард 20 июля издала соответствующую директиву.

В ней запрещается американским разведывательным агентствам делиться информацией о российско-украинских мирных переговорах с партнерами по объединению Пять глаз — США, Великобританией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией.

Чиновники сообщили, что директива классифицировала все анализы и информацию, связанные с переговорами, как NOFORN (запрет на иностранное распространение), что означает невозможность делиться данными с любой другой страной.

Меморандум также ограничил распространение материалов о мирных переговорах внутри агентств, которые создали или получили разведывательные данные.

Единственная информация, которой можно было делиться, это сведения, которые уже были обнародованы.

Директива не препятствует обмену дипломатической информацией, полученной другими способами, или военной оперативной информацией, не связанной с переговорами.

Бывшие американские чиновники предупреждают, что широта приказа Габбарда может подорвать разведывательный союз и привести к эрозии доверия среди союзников.

Эзра Коэн, который служил заместителем министра обороны по разведке, отметил, что США и другие члены союза часто скрывают информацию друг от друга в сферах расходящихся интересов.

CBS отмечает, что разведывательная работа и дипломатические усилия продолжаются в основном вне поля зрения общественности, в то время как война в Украине продолжает уносить жизни.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский осудил Москву за запуск сотен дронов и десятков ракет в ночной атаке, заявив:

— Как будто ничего вообще не изменилось. Как будто нет никаких усилий мира, чтобы остановить эту войну.

Отметим, что в ночь на 21 августа российская армия атаковала территорию Украины 624 воздушными целями.

В частности, РФ нанесла удар по американскому заводу Flex во Львовской области. В результате обстрела пострадали 23 человека.

