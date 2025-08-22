Укрзализныця расширила расписание поездов Киев-Львов на августовские праздники

Укрзализныця назначила дополнительный поезд №289/290 сообщением Киев-Львов на 25 и 29 августа из-за роста спроса на перевозки.

Об этом сообщила пресс-служба железнодорожной компании.

Дополнительный поезд Киев-Львов: расписание движения

Поезд из Киева будет отправляться в 06:08 с прибытием во Львов в 13:23.

В обратном направлении рейс отправляется из Львова в 14:46 и прибывает в Киев в 21:49.

Билеты на дополнительный поезд уже поступили в продажу через официальное мобильное приложение Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua, а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Ранее сообщалось, что в августе Укрзализныця запустила несколько дополнительных маршрутов из-за высокого спроса.

В частности, назначили поезда по направлениям Одесса-Винница, Киев-Винница и Киев-Кривой Рог.

На всех этих маршрутах используются купейные вагоны с местами для сидения без предоставления комплектов белья.

