Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после первых матчей плей-офф отбора
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.

Укрзализныця расширила расписание поездов Киев-Львов на августовские праздники

потяги
Фото: Unsplash

Укрзализныця назначила дополнительный поезд №289/290 сообщением Киев-Львов на 25 и 29 августа из-за роста спроса на перевозки.

Об этом сообщила пресс-служба железнодорожной компании.

Дополнительный поезд Киев-Львов: расписание движения

Поезд из Киева будет отправляться в 06:08 с прибытием во Львов в 13:23.

Сейчас смотрят

В обратном направлении рейс отправляется из Львова в 14:46 и прибывает в Киев в 21:49.

Билеты на дополнительный поезд уже поступили в продажу через официальное мобильное приложение Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua, а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Ранее сообщалось, что в августе Укрзализныця запустила несколько дополнительных маршрутов из-за высокого спроса.

В частности, назначили поезда по направлениям Одесса-Винница, Киев-Винница и Киев-Кривой Рог.

На всех этих маршрутах используются купейные вагоны с местами для сидения без предоставления комплектов белья.

Читайте также
Задержка поездов Укрзализныци в реальном времени – где проверить
затримка потягів Укрзалізниця

Связанные темы:

КиївЛьвовпоїздУкрзализныця
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь