Укрзализныця расширила расписание поездов Киев-Львов на августовские праздники
Укрзализныця назначила дополнительный поезд №289/290 сообщением Киев-Львов на 25 и 29 августа из-за роста спроса на перевозки.
Об этом сообщила пресс-служба железнодорожной компании.
Дополнительный поезд Киев-Львов: расписание движения
Поезд из Киева будет отправляться в 06:08 с прибытием во Львов в 13:23.
В обратном направлении рейс отправляется из Львова в 14:46 и прибывает в Киев в 21:49.
Билеты на дополнительный поезд уже поступили в продажу через официальное мобильное приложение Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua, а также в кассах железнодорожных вокзалов.
Ранее сообщалось, что в августе Укрзализныця запустила несколько дополнительных маршрутов из-за высокого спроса.
В частности, назначили поезда по направлениям Одесса-Винница, Киев-Винница и Киев-Кривой Рог.
На всех этих маршрутах используются купейные вагоны с местами для сидения без предоставления комплектов белья.