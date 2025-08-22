Потери РФ на 22 августа: ликвидировано 790 оккупантов и почти полсотни артсистем

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 790 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 276-й день полномасштабной войны достигли 1 074 320 убитыми и ранеными.

Такие данные по состоянию на 22 августа обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 22 августа 2025 года

личного состава – около 1 074 320 (+790) человек;

танков – 11 124 (+4);

боевых бронированных машин – 23 160 (+3);

артиллерийских систем – 31 835 (+46);

РСЗО – 1 472 (+1);

средств ПВО – 1 210 (+1);

самолетов – 422;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 52 787 (+318);

крылатых ракет – 3 598 (+33);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 59 426 (+110);

специальной техники – 3 944.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 276-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

