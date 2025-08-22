Укр Рус
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.

Потери РФ на 22 августа: ликвидировано 790 оккупантов и почти полсотни артсистем

російський танк
Фото: Getty Images

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 790 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 276-й день полномасштабной войны достигли 1 074 320 убитыми и ранеными.

Такие данные по состоянию на 22 августа обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 22 августа 2025 года

  • личного состава – около 1 074 320 (+790) человек;
  • танков – 11 124 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 160 (+3);
  • артиллерийских систем – 31 835 (+46);
  • РСЗО – 1 472 (+1);
  • средств ПВО – 1 210 (+1);
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 52 787 (+318);
  • крылатых ракет – 3 598 (+33);
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59 426 (+110);
  • специальной техники – 3 944.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 276-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

