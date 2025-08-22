Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 22 августа: ликвидировано 790 оккупантов и почти полсотни артсистем
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 790 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 276-й день полномасштабной войны достигли 1 074 320 убитыми и ранеными.
Такие данные по состоянию на 22 августа обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 22 августа 2025 года
- личного состава – около 1 074 320 (+790) человек;
- танков – 11 124 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 160 (+3);
- артиллерийских систем – 31 835 (+46);
- РСЗО – 1 472 (+1);
- средств ПВО – 1 210 (+1);
- самолетов – 422;
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 52 787 (+318);
- крылатых ракет – 3 598 (+33);
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 59 426 (+110);
- специальной техники – 3 944.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 276-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
