Администрация США все лучше понимает, что Москва манипулирует – Кислица

Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица убежден, что Украина совместно с США и партнерами из Европы постепенно продвигается в вопросе гарантий безопасности, несмотря на попытки россиян сорвать мирный процесс.

Об этом он сказал в интервью американскому каналу NBC News.

Путин не готов к переговорам

– Я действительно верю, что дело продвигается вперед, и продвигается постепенно, к сожалению, не так быстро, как нам бы хотелось, но думаю, что этот понедельник, встреча в Белом доме стали главным событием последних месяцев, и это важное достижение, в котором президент Трамп сыграл решающую роль, – сказал Кислица.

Он отметил, что попытки Кремля поставить под сомнение легитимность президента Украины Зеленского, о чем в недавнем интервью говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, являются давно отработанным пропагандистским клише.

– Мы не должны отвлекаться на то, что говорит Лавров, – отметил он, подчеркнув, что президент Трамп и его команда, а также руководство Украины находятся на верном пути для продвижения переговоров.

Кислица отметил, что верит в достаточные рычаги влияния США и администрации Трампа на Москву для продвижения этого процесса вперед. В то же время он предупредил, что Москва сознательно затягивает переговорный процесс.

По его словам, Россия продолжает манипулировать США и лично президентом Трампом, что, по мнению дипломата, “начинает очень раздражать американцев”.

– Но я думаю, что постепенно администрация США все лучше понимает, что Москва манипулирует, – отметил Кислица.

По словам Кислицы, он не видит никаких признаков того, что Путин готов к содержательным переговорам и к встрече – как двусторонней, так и трехсторонней.

Дипломат подчеркнул, что подготовка согласованного проекта гарантий безопасности для Украины требует времени, однако работа над ним продолжается. Кислица добавил, что первый вариант документа могут представить уже в начале следующей недели.

Также он категорически отверг возможность участия России в решении вопросов украинской безопасности. Кислица выразил убеждение, что США должны быть готовы к дополнительному давлению на Москву. По территориальным вопросам он подтвердил неизменность украинской позиции.

Недавно Лавров заявил, что Москва якобы соглашается на гарантии безопасности для Украины, но они должны обеспечиваться поровну при участии Китая, США и нескольких стран Европы. Он также сказал, что гарантии безопасности для Украины без участия Москвы это якобы “путь в никуда”.

