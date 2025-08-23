Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что такое 5-я статья НАТО и когда ее применяют
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после первых матчей плей-офф отбора
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

Потери РФ на 23 августа: минус еще 840 оккупантов и более двух десятков артсистем

російські військові
Фото: Getty Images

Потери РФ на 23 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 840 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 277-е сутки полномасштабной войны достигли 1 075 160 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 23 августа 2025

  • личного состава – около 1 075 160 (+840) человек;
  • танков – 11 129 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 164 (+4);
  • артиллерийских систем – 31 858 (+23);
  • РСЗО – 1 472;
  • средств ПВО – 1 210;
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 52 935 (+148);
  • крылатых ракет – 3 598;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59 512 (+86);
  • специальной техники – 3 944.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 277-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 23 августа 2025 — ситуация на фронте
Війна в Україні

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Армия РоссииВойна в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь