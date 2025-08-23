Потери РФ на 23 августа: минус еще 840 оккупантов и более двух десятков артсистем

Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование

Срочно

Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие

Что такое 5-я статья НАТО и когда ее применяют

Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после первых матчей плей-офф отбора

Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина