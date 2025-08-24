Удары по предприятиям США – не препятствие для мирного урегулирования — Венс

Удары по американским предприятиям, работающим в Украине, не помешают мирным переговорам. Для диалога еще остается достаточно места.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью Meet the Press на телеканале NBC News.

Венс прокомментировал атаки РФ на американский бизнес в Украине

— Мне это не нравится. Но это война, и именно поэтому мы хотим остановить убийства. Россияне сделали много вещей, которые нам не нравятся. Погибло много гражданских людей. Мы осуждали это с самого начала, — отметил он.

Венс добавил, что “президент Трамп сделал больше, чтобы оказывать давление и применять экономические рычаги влияния на россиян, чем Джо Байден за 3,5 года, когда он только говорил, но ничего не делал, чтобы остановить убийства”.

Вице-президент подчеркнул, что если в процессе переговоров США “столкнутся с препятствием”, то “продолжат процесс, применяя рычаги влияния”.

— Это энергичная дипломатия, которая положит конец этой войне… В переговорах есть взлеты и падения. Иногда мы чувствуем, что достигли значительного прогресса с россиянами, а иногда, как сказал президент, он очень разочарован россиянами, — отметил Венс.

Он подчеркнул, что “США продолжат делать то, что должны делать, чтобы положить конец этой ситуации”.

— Я думаю, что мы продолжим достигать прогресса. Но прекратятся ли убийства, в конечном итоге будет зависеть от того, смогут ли россияне и украинцы найти какой-то компромисс, — подытожил вице-президент.

Напомним, президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер призвал Дональда Трампа противодействовать российскому диктатору Путину после удара РФ по заводу компании Flex в Мукачево.

Предприятие является одной из крупнейших американских инвестиций в Украине. Оно не имеет отношения к военной сфере.

