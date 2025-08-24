Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери РФ на 24 августа: ВСУ уничтожили 910 оккупантов и 40 артсистем
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали не менее 910 российских оккупантов и уничтожили 44 единицы вражеской техники.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба от 24 августа.
Так, наши воины уничтожили не менее 40 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны и 81 единицу вражеской автомобильной техники.
По состоянию на 24 августа общие потери личного состава российской армии превысили 1 млн 76 тысяч солдат.
Потери врага в войне на 24 августа 2025 года
- личного состава – около 1 076 070 (+910) человек,
- танков – 11 129 ед.,
- боевых бронированных машин – 23 167 (+3) ед.,
- артиллерийских систем – 31 898 (+40) ед.,
- РСЗО – 1472 ед.,
- средств ПВО – 1211 (+1) ед.,
- самолетов – 422 ед.,
- вертолетов – 340 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 53 056 (+121) ед.,
- крылатых ракет – 3598 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5959 (+81) ед.,
- специальной техники – 3944 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 278-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
