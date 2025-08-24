Похитили на Киевщине и вывезли в Россию: из плена вернули журналиста Дмитрия Хилюка
24 августа, в День Независимости Украины, в рамках обмена домой вернулся журналист УНИАН Дмитрий Хилюк.
Об этом сообщили в Координационном штабе.
Из плена освобожден журналист Дмитрий Хилюк: что известно
Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео первых минут дома журналиста Дмитрия Хилюка. Он был освобожден в рамках обмена пленными Украины и России.
— Я в Украине. В безопасности. Все хорошо, — сказал журналист.
Известно, что в марте 2022 года российские военные похитили мужчину вместе с его пожилым отцом. Они вместе находились в собственном доме в Киевской области.
Впоследствии отца отпустили, а Дмитрия Хилюка незаконно вывезли в Россию.
Напомним, во время очередного обмена пленными был освобожден бывший городской голова Херсона Владимир Николаенко.
В российский плен он попал еще в 2022 году, когда отказался от сотрудничества с оккупантами. Мужчина провел в плену более трех лет.
Фото: Координационный штаб