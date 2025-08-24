Я жив, еду домой: СБУ показало эксклюзивное видео обмена пленными
СБУ показала эксклюзивное видео обмена пленными, который прошел 24 августа.
Эксклюзивное видео обмена пленными 24 августа
На кадрах, обнародованных СБУ, искренние эмоции украинских пленных, которые возвращаются домой.
– Все хорошо, я жив и здоров, меня обменяли, я домой еду, – говорит один из освобожденных украинцев.
Также на кадрах украинцы поют Гимн Украины, возвращаясь домой.
Как отмечает СБУ, сегодняшний обмен — это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по обращению с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, что в воскресенье, 24 августа, в День Независимости Украины, состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись 146 наших людей – воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.
В частности, удалось вернуть домой журналиста Дмитрия Хилюка, похищенного на Киевщине в марте 2022-го.
Фото: Координационный штаб