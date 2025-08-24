Из российского плена освободили экс-мэра Херсона Владимира Миколаенко

Во время очередного обмена пленными был освобожден бывший городской голова Херсона Владимир Миколаенко.

Об этом сообщили в Координационном штабе.

Из плена освободили Владимира Миколаенко: что известно

24 августа, в День Независимости Украины, домой вернулся бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко. В российский плен он попал еще в 2022 году, когда отказался от сотрудничества с оккупантами.

Сейчас смотрят

Мужчина провел в плену более трех лет.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Миколаенко должны были вернуть еще в 2022 году, но он отказался от обмена в пользу тяжелобольного сокамерника, который находился в критическом состоянии.

В мае 2022 года Миколаенко отказался говорить на камеру российскому пропагандистскому каналу Известия, что украинский военный деятель и командир УПА Роман Шухевич якобы воевал за нацистскую Германию.

18 апреля 2022 года жена бывшего мэра Херсона сообщила, что ее мужа похитили оккупанты.

В сети опубликовали видео, где уже освобожденный бывший городской голова Херсона поздравляет украинцев с Днем Независимости.

— Добрый день, Украина! С праздником! Слава Украине! Героям Слава! Хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в освобождении этих ребят, которые за последние 3,5 года впервые попали на украинскую землю. Я кроме решетки и бетонного покрытия ничего не видел. Я благодарю за этот подарок, — сказал Миколаенко.

Также он назвал 24 августа, День Независимости, своим вторым Днем рождения.

— Я всегда думал, какая дата будет моего второго дня рождения. Очень хорошо совпало, что 24 августа — мой второй день рождения, — добавил Николаенко.

Фото: Александр Прокудин

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.