С началом нового учебного года в Украине не ожидается существенных изменений в сфере дистанционного образования. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время ежегодной образовательной конференции Серпнева-2025: образование для меняющегося мира.

Более подробно о том, каким будет дистанционное обучение в 2025-2026 году, читайте в нашем материале.

Отменят ли дистанционное обучение в 2025-2026 году

По словам Лисового, система организации онлайн-обучения продолжит работать в привычном режиме.

— На самом деле никаких чрезвычайных изменений в организации форматов дистанционного обучения не происходит. Мы отменили приказ № 1112, который вводил определенные ограничения и изменения по количеству учеников в дистанционных классах, — отметил Лесовой.

Теперь именно местные общины получают право самостоятельно определять, сколько дистанционных классов создавать и каким будет количество учеников в каждом из них. Основным ориентиром, подчеркнул Лесовой, остается обеспечение качества образования.

Особый акцент делается на поддержке малых школ и тех учебных заведений, которые расположены в прифронтовых районах. Большинство образовательных учреждений уже обеспечены современными цифровыми платформами и инструментами для организации дистанционного обучения. Для тех же учреждений, которые еще не имеют соответствующих ресурсов, государство предусмотрело отдельные программы обеспечения.

В каких регионах будет исключительно дистанционное обучение

Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева уточнила, что дистанционное обучение остается полноценной и официально признанной формой получения образования. В 2025-2026 учебном году в онлайн-формате будут получать знания:

дети, которые в настоящее время находятся за пределами Украины;

ученики, проживающие на временно оккупированных территориях;

школьники из прифронтовых регионов, где отсутствует возможность организовать очное или смешанное обучение.

Для этих категорий учеников предусмотрено два типа дистанционных классов:

Классы с полной образовательной программой будут работать для детей, которые не имеют возможности посещать школу офлайн.

Классы с “украиноведческим компонентом” созданы для учеников, находящихся за рубежом или на временно оккупированных территориях и уже посещающих местные школы.

Оба формата могут открываться, если наполняемость дистанционного класса будет больше пяти учеников. При этом “украиноведческий компонент” создан специально для детей за рубежом, чтобы избежать двойной учебной нагрузки.

Более того, украинская программа интегрируется с местной, чтобы школьники не проводили по шесть и более часов ежедневно в двух разных школах.

Продолжительность учебного года

Кабинет министров Украины 20 августа принял постановление, которым определено, что учебный год 2025-2026 будет длиться с 1 сентября 2025 года до 30 июня 2026 года. Именно 30 июня установлено как конечная предельная дата завершения учебного процесса.

Однако конкретные даты окончания занятий, начала и продолжительности каникул будут определяться педагогическими советами отдельных учебных заведений. При принятии таких решений будут учитываться несколько ключевых факторов:

уровень учебной нагрузки на детей и педагогов;

безопасность ситуации в регионе;

физическое и психологическое состояние учеников;

готовность учителей к различным форматам обучения.

Таким образом, в разных школах учебный год может завершиться в мае, в июне или же продолжиться в виде дополнительных образовательных активностей: консультаций, индивидуальных занятий, проектных дней или учебных экскурсий. Как подчеркивают в МОН, такие форматы являются правом, а не обязанностью школ.

Итак, в новом учебном году дистанционное образование останется доступным и гибким, при этом общины и школы получат больше самостоятельности в его организации, а государство продолжит обеспечивать цифровыми ресурсами те учреждения, которые в этом нуждаются.

Источник : Минобразования

