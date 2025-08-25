Вооруженные силы освободили территорию площадью 3,19 кв. км вблизи села Новомихайловка Марьинской городской общины Покровского района Донецкой области.

Украинские военные также остановили наступление и отбросили силы противника в районе села Зеленый Гай, расположенного на границе Днепропетровской и Донецкой областей.

Об этом сообщает OSINT-проект DeepState.

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Темпы продвижения российских войск снизились

— Силы обороны Украины освободили Новомихайловку и отбросили противника в Зеленом Гаю. Враг продвинулся в Удачном и вблизи Соболевки, — говорится в сообщении.

Несмотря на успехи ВСУ, фиксируется и продвижение оккупантов. В частности, в районе села Удачное на западной окраине Покровска, а также возле села Соболевка, расположенного на западных подступах к Купянску Харьковской области.

Это создает опасность для автодороги, соединяющей Купянск с Харьковом.

Аналитики DeepState отмечают, что за последние три дня темпы продвижения российских войск существенно снизились по сравнению с предыдущими периодами.

Так, в Запорожской области площадь российского контроля увеличилась на 12,01 кв. км, а «серая зона» с неопределенным контролем – на 1,65 кв. км.

На территории Харьковской области и прилегающих районов Луганской и Донецкой областей оккупанты расширили контроль лишь на 0,85 кв. км, тогда как в «серой зоне» добавилось 12,58 кв. км.

Вдоль административной границы Днепропетровской и Донецкой областей, в том числе в районе Зеленого Гая, на карте не зафиксировано ни успешных атак врага, ни его отброса. Но увеличилась «серая зона» на 5,75 кв. км.

Продвижение противника в Серебрянском лесничестве, о котором ранее сообщалось, почти прекратилось.

Успехи Вооруженных сил на других направлениях

В Сумской области зафиксировано отбрасывание российских подразделений – площадь их контроля сократилась на 3,8 кв. км, а ВСУ освободили 3,15 кв. км.

В целом за трое суток оккупанты увеличили подконтрольную территорию на 9,06 кв. км (примерно по 3 кв. км в день).

В то же время “серая зона” расширилась на 20,63 кв. км (менее 7 кв. км в сутки). За этот период украинские военные освободили 6,34 кв. км.

Для сравнения, на прошлой неделе площадь оккупации увеличивалась в среднем на 16 кв. км в сутки, тогда как “серая зона” сокращалась примерно на 2,5 кв. км в день.

Напомним, 24 августа подразделения ГУР Минобороны совместно с бойцами Третьей штурмовой бригады провели наступательную операцию, в результате которой российские войска были выбиты из Новомихайловки.

По данным разведки, эта атака стала для врага неожиданностью. Россияне потеряли около роты личного состава и вынуждены были перебрасывать резервы с других участков фронта.

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