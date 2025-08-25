Украине нужно $1 млрд ежемесячно на закупку американского оружия — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев стремится ежемесячно получать от союзников не менее $1 млрд для закупки американского оружия, необходимого в войне против России.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Украине нужно ежемесячно в $1 млрд на закупку оружия

Зеленский также подчеркнул, что Норвегия может сыграть важную роль в гарантиях безопасности для Украины, в частности в вопросах противовоздушной обороны и морской безопасности.

— Мы обсудили наши потребности в обороне. Ситуацию на фронте, на поле боя, возможности наших воинов, ключевые угрозы, программы сотрудничества для закупки оружия для Украины. Норвегия присоединилась к программе PURL, которая позволяет покупать оружие в США и наполнить эту программу не менее чем на миллиард долларов ежемесячно, — отметил президент.

По его словам, во время переговоров речь шла также о производстве дронов и расширении совместных возможностей с партнерами.

— Инвестиции сейчас могут помочь не только физически, но и принуждением России к завершению этой войны, – подчеркнул Зеленский на брифинге.

Напомним, в обмен на американские гарантии безопасности Украина пообещала закупить в США оружия на $100 млрд за счет средств Европы, а также заключить контракт с отечественными компаниями на $50 млрд по производству дронов.

Украина договорилась со странами — членами НАТО, включая Соединенные Штаты Америки, о регулярных закупках вооружения на сумму от $1 до $1,5 млрд ежемесячно. Это будет происходить в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

