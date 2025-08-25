Важно, чтобы контингент в Украине разместили лидеры Коалиции желающих — Зеленский

Важно, чтобы среди стран, готовых разместить контингент в Украине, были лидеры Коалиции желающих, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о контингенте в Украине

— Думаю, не мне сейчас делиться своими мыслями относительно boots on the ground. Я считаю, что это важно от крупных стран, лидеров Коалиции желающих, – сказал Зеленский на встрече с министром финансов и вице-канцлером правительства Германии Ларсом Клингбейлем.

Напомним, что 21 августа Зеленский заявил, что точное количество стран, готовых ввести войска в рамках гарантий безопасности для Украины, украинской стороне пока неизвестно, участники Коалиции желающих рассматривают разные виды участия.

Как сообщало издание Bloomberg, около 10 государств выразили готовность рассмотреть возможность отправки войск в Украину в рамках новых договоренностей.

