Важно, чтобы контингент в Украине разместили лидеры Коалиции желающих — Зеленский
Зеленский о контингенте в Украине
— Думаю, не мне сейчас делиться своими мыслями относительно boots on the ground. Я считаю, что это важно от крупных стран, лидеров Коалиции желающих, – сказал Зеленский на встрече с министром финансов и вице-канцлером правительства Германии Ларсом Клингбейлем.
Напомним, что 21 августа Зеленский заявил, что точное количество стран, готовых ввести войска в рамках гарантий безопасности для Украины, украинской стороне пока неизвестно, участники Коалиции желающих рассматривают разные виды участия.
Как сообщало издание Bloomberg, около 10 государств выразили готовность рассмотреть возможность отправки войск в Украину в рамках новых договоренностей.