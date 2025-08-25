Потери РФ на 25 августа: минус еще 870 оккупантов и 48 артсистем

Потери РФ на 25 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 870 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 279-е сутки полномасштабной войны достигли 1 076 940 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 25 августа 2025

личного состава – около 1 076 940 (+870) человек;

танков – 11 130 (+1);

боевых бронированных машин – 23 175 (+8);

артиллерийских систем – 31 946 (+48);

РСЗО – 1 472;

средств ПВО – 1 211;

самолетов – 422;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 53 347 (+291);

крылатых ракет – 3 598;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 59 672 (+79);

специальной техники – 3 948 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 279-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

