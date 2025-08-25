Укр Рус
Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

Потери РФ на 25 августа: минус еще 870 оккупантов и 48 артсистем

російські солдати
Фото: Depositphotos

Потери РФ на 25 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 870 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 279-е сутки полномасштабной войны достигли 1 076 940 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 25 августа 2025

  • личного состава – около 1 076 940 (+870) человек;
  • танков – 11 130 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 175 (+8);
  • артиллерийских систем – 31 946 (+48);
  • РСЗО – 1 472;
  • средств ПВО – 1 211;
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 53 347 (+291);
  • крылатых ракет – 3 598;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59 672 (+79);
  • специальной техники – 3 948 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 279-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Генштаб

Источник: Генштаб ВСУ

