Потери РФ на 25 августа: минус еще 870 оккупантов и 48 артсистем
Потери РФ на 25 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 870 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 279-е сутки полномасштабной войны достигли 1 076 940 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 25 августа 2025
- личного состава – около 1 076 940 (+870) человек;
- танков – 11 130 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 175 (+8);
- артиллерийских систем – 31 946 (+48);
- РСЗО – 1 472;
- средств ПВО – 1 211;
- самолетов – 422;
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 53 347 (+291);
- крылатых ракет – 3 598;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 59 672 (+79);
- специальной техники – 3 948 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 279-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
