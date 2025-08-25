Какой штраф за нарушение языкового закона в Украине в 2025 году

Согласно закону Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (статья 30), все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей, а также предоставлять информацию о товарах и услугах исключительно на украинском языке.

Также согласно ч. 6 ст. 27 языкового закона, все медиа, интернет-представительства (а именно веб-сайты, веб-страницы в социальных сетях) органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности, которые зарегистрированы в Украине, выполняются на государственном языке.

Какой будет штраф за нарушение закона о языке в Украине в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Что предусматривает языковой закон и будет ли штраф за русский язык

За нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм закона о языке предусмотрено наложение штрафных санкций.

Секретариат уполномоченного по защите государственного языка осуществляет специальные меры по контролю за нарушениями языкового закона, а также фиксирует системные нарушения языковых прав в интернете и применяет штрафные санкции.

В этом году была проведена проверка интернет-ресурсов на создание полноценной украинской версии, которая должна загружаться по умолчанию, а также на соблюдение всех законодательных требований относительно государственного языка в Украине.

По каждому из сообщений о нарушении языкового закона в интернете проводится соответствующая работа. Если факты подтверждаются, то к нарушителю применяется наказание, предусмотренное Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Это может быть предупреждение или наложение штрафа на тех, кто не устранил нарушение, или за повторное или систематическое нарушение в течение года.

Штраф за нарушение языкового закона: сумма

В Украине в 2025 году за нарушение закона о государственном языке в интернете предусмотрено наложение штрафа в размере от 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3 400 грн. Это если нарушение было совершено впервые.

За повторное нарушение в течение года сумма штрафа увеличивается и составляет от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 8 500 — 11 900 грн.

Штраф за русский язык может не только бить по карманам бизнеса, но и по репутации. Поэтому соблюдение языкового закона в Украине чрезвычайно важно.

Сообщить о нарушении закона о языке можно через электронную форму на сайте, отправив письмо на электронный ящик: lyst@mova-ombudsman.gov.ua или Укрпочтой по адресу: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12.

Повысят ли штрафы за нарушение языкового закона

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская отметила, что в настоящее время нет необходимости ужесточать санкции или повышать штрафы за нарушение закона о языке. По ее словам, сегодня мы живем в чрезвычайно сложное время – идет война, люди теряют дома, родных, источники дохода, и в таких условиях говорить об ужесточении карательных механизмов неуместно.

Ивановская убеждена, что языковая политика должна прежде всего способствовать поддержке и пониманию, объединять людей вокруг общего, а не строиться на страхе перед наказанием.

По ее словам, по официальной статистике в 2022–2025 годах было наложено 127 штрафов:

в 2022 году – 9 взысканий на 27,2 тыс. грн,

в 2023 году – 21 штраф на 85 тыс. грн,

в 2024 году – 97 штрафов на 360,4 тыс. грн.

Однако, по ее оценке, размер штрафов для физических и юридических лиц должен отличаться, и решить этот вопрос поможет принятие нового Административного кодекса.

Источник: Уполномоченный по защите государственного языка

