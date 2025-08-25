Заявления РФ о “готовности” не захватывать Украину дальше не являются уступками — Зеленский

Заявления России относительно того, что она готова не захватывать Украину дальше не являются уступками, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о заявлениях РФ об украинских территорий

Во время встречи с министром финансов и вице-канцлером правительства Германии Ларсом Клингбейлем Зеленский сказал, что ему не известно о намерениях РФ не захватывать украинские территории в дальнейшем.

— Что касается уступок России, мне об этом неизвестно. Я не считаю, что те вещи, которые звучали с российской стороны, что они готовы не захватывать дальше Украину, являются уступками. Я не считаю, что уступками является то, что они предлагают нам выходить с территорий, которые Россия не контролирует, — сказал Зеленский.

Также глава украинского государства отметил, что даже диалог об этом вне международного права.

Кроме того, Зеленский добавил, что сроки встречи лидеров зависят исключительно от российской стороны, а также от США.

— Потому что именно Соединенные Штаты Америки предложили, напомню, 7 марта прекращение огня. Мы это поддержали, — пояснил Зеленский.

Напомним, что ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что увидел “значительные уступки” россиян американцам в вопросе войны в Украине, в частности в том, что они якобы уже не стремятся установить в Киеве марионеточный режим и вроде бы согласны на определенные гарантии безопасности для Украины.

