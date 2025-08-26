Студенты, обучающиеся в колледжах, училищах и высших учебных заведениях, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Это означает, что во время получения образования они временно освобождаются от обязанности проходить военную службу, однако для получения такой отсрочки необходимо соблюдать определенные условия и правила, предусмотренные законодательством.

О том, кому из студентов не предоставляется отсрочка от мобилизации и кто может ее потерять, мы поговорили с юристом GRACERS Анной Золотовой.

Какие категории студентов не имеют права на отсрочку

В соответствии с ч. 3 ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат:

соискатели профессионального (профессионально-технического),

специального предвысшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования и получающие уровень образования, который является более высоким, чем ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной ч. 1. ст. 10 Закона Украины Об образовании,

Об образовании, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Речь идет о продолжении образования на следующем уровне после завершения предыдущего в соответствии с установленной образовательной иерархией. Простыми словами: после школы – поступление в колледж или университет, после бакалавриата – обучение в магистратуре, а после магистратуры – поступление в аспирантуру.

— То есть те, кто получает образование не последовательно, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации, — отметила эксперт.

Как оформить отсрочку студентам

Отсрочка студентам не предоставляется автоматически, то есть ее нужно оформить. Для получения отсрочки необходимо предоставить в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки справку об обучающемся, сформированную в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

Для лиц, зачисленных на обучение в интернатуру:

справку учебного заведения о зачислении на обучение в интернатуру;

справку учреждения здравоохранения о приеме на должность врача (фармацевта/провизора)-интерна определенной специальности или справку учреждения здравоохранения о прохождении практической части подготовки в интернатуре в качестве врача (фармацевта/провизора)-интерна за средства физических (юридических) лиц.

Соискатели образования, обучающиеся по государственному заказу в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, относящихся к сфере управления Министерства внутренних дел Украины, Министерства юстиции Украины, Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период подают в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки справку о соискателе образования по данным ЕДЕБО, выданную учебным заведением со специфическими условиями обучения.

Информация о соискателях образования автоматически проверяется через ЕДЕБО.

— Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период указанным лицам предоставляется на семестр, но не более чем на шесть месяцев. Не имеет значения, какова форма финансирования — бюджетное место или контрактное, — подчеркнула юрист.

Кому из студентов не предоставляется отсрочка

— Отсрочка не предоставляется мужчинам в возрасте от 25 лет, которые во второй раз получают образование на том же или более низком уровне и на заочной, дистанционной, сетевой или индивидуальной форме обучения, — предупредила эксперт.

Кого могут лишить отсрочки из студентов:

Тех, кто получает образование не последовательно;

Студентов, которые обучаются не на очной или дуальной форме обучения;

Тех, кто получает уже полученный образовательный уровень повторно.

В большинстве высших учебных заведений студенты, завершающие бакалавриат, получают диплом в конце июня или в начале июля, тогда как приказ о зачислении в магистратуру вступает в силу только в начале сентября.

То есть фактически с начала июля до начала сентября военнообязанный студент не пользуется правом на отсрочку. В этот период лицо может быть мобилизовано, если его возраст старше 25 лет.

Заберут ли отсрочку у студентов: какие изменения готовит правительство

Сейчас в парламенте рассматривается законопроект № 13634. Этот документ может лишить права на получение отсрочки некоторых студентов. Если законопроект будет принят в нынешней редакции, то право на отсрочку от призыва на военную службу для соискателей образования будет сохраняться только при одновременном соблюдении следующих условий:

Образование получается по дневной или дуальной форме.

Соискатель обучается в учебных заведениях или научных учреждениях, расположенных на территории Украины.

Образование получается впервые на уровне, который выше ранее полученного (то есть не повторяется тот же уровень образования).

Право на отсрочку распространяется на студентов профессионально-технических заведений, профессиональных предвысших учебных заведений, высших учебных заведений, а также на докторантов, интернов-врачей (фармацевтов) и врачей-резидентов.

Для учреждений профессионально-технического и профессионального предвысшего образования начало обучения должно состояться не позднее года, в котором соискателю исполняется 25 лет. Это требование не касается студентов высших учебных заведений, докторантов и врачей.

Для студентов высших учебных заведений обучение должно проходить в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы (то есть не превышать нормативное время, установленное образовательной программой).

Другими словами, если законопроект будет принят без изменений, определенные категории соискателей образования потеряют право на отсрочку, даже если ранее оно им принадлежало.

Кто из студентов может потерять отсрочку, если законопроект примут:

те, кто учится за границей в зарубежных учебных заведениях или научных учреждениях;

студенты высших учебных заведений, которые превысили установленный расчетный срок обучения (в частности те, кто пользовался академическим отпуском);

соискатели профессионально-технического или специального высшего образования, которые начали обучение позже года, в котором им исполнилось 25 лет;

те, кто получает образование на уровне, который уже ранее получал (даже если обучение не было завершено из-за отчисления).

