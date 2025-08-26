Сотрудники ГБР раскрыли организованную преступную группировку, которая занималась нелегальной переправкой военнообязанных мужчин через границу Украины в направлении непризнанного Приднестровья.

Незаконный выезд мужчин в Приднестровье

Следствием установлено, что в 2024 году на территории Одесской области действовала разветвленная сеть, в состав которой входили военнослужащие и гражданские посредники.

Их главной целью было обеспечение выезда мужчин призывного возраста за пределы Украины, минуя официальные пункты пропуска.

Правоохранители подтвердили как минимум 36 случаев незаконного пересечения границы.

Схема работала следующим образом: часть участников находила “клиентов” через специально созданные каналы в мессенджерах, другие занимались транспортировкой в приграничную зону, организацией маршрутов для нелегального пересечения и поддерживали связи с пособниками в Молдове.

— Стоимость “услуг” составляла от $5 тыс. до $10 тыс. с одного человека. В “пакет” входили перевозка к границе, инструктаж, фактическое или онлайн сопровождение через границу, доставка в Молдову с последующим содействием в легализации их пребывания за пределами Украины, — говорится в сообщении ГБР.

В настоящее время нескольким военнослужащим объявлено подозрение в организации и законченном покушении на незаконную переправку лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Суд избрал им меры пресечения в виде залога.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к деятельности схемы, в частности гражданских посредников и тех, кто отвечал за организацию маршрутов.

Ожидается сообщение новых подозрений и, вероятно, переквалификация дела после анализа собранных доказательств.

Процессуальное руководство в производстве осуществляет Офис генерального прокурора.

