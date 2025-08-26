Укр Рус
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

Враг атаковал шахту в Донецкой области: есть жертва, 148 горняков были заблокированы под землей

Шахта
Фото: Pixabay

Россия в очередной раз атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру. Враг нанес удар по шахте ДТЭК.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

Россия ударила по шахте: что известно

В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

— Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Никогда не забудем и не простим. Окажем семье всю необходимую помощь, — добавили в компании.

В ДТЭК сообщили о последствиях удара. Известно, что повреждены сооружения и оборудование предприятия. Также произошло отключение электроэнергии.

В Минэнерго заявили, что в результате атаки произошло обесточивание подстанций, которые питали шахты. Из-за этого под землей были заблокированы 148 горняков. Сейчас всех шахтеров удалось поднять на поверхность.

Напомним, на трассе Херсон — Николаев с вечера 25 августа наблюдается высокая активность российских дронов, поэтому водителям стоит выбирать другие маршруты для поездок.

В Херсонской ОГА сообщили, что утром 26 августа, около 07:00, российский дрон атаковал автомобиль на трассе между селами Клапая и Чернобаевка.

В результате удара пострадали 47-летний медицинский директор и 38-летняя врач одного из медучреждений. Предварительно — у них взрывные травмы.

Связанные темы:

ДТЭКШахтаШахтарі
