В Днепропетровской области возле населенных пунктов Запорожское и Новогеоргиевка продолжаются активные боевые действия.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Днепр Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини.

Какая ситуация в Днепропетровской области

По словам Трегубова, оккупации населенных пунктов Запорожское и Новогеоргиевка не было, однако российские войска туда заходили, в результате чего произошли боевые столкновения на территории этих поселков.

Спикер ОСГВ Днепр пояснил, что оккупанты стремились там закрепиться, но безрезультатно. Он подчеркнул, что сейчас продолжаются активные бои, особенно возле Новогеоргиевки.

— Россияне зашли двумя небольшими группами: одна — восемь, вторая — 15 человек. Пытались закрепиться, вести бои. Оттуда их пытались выбросить. Закрепиться не удалось, хотя они не прекращают попыток, — подчеркнул Трегубов.

Как отметил спикер ОСГВ Днепр, войска РФ заходят группами, затем накапливаются и объединяются.

Он объяснил, что подобная ситуация произошла в Днепропетровской области в этих двух населенных пунктах, куда направились несколько таких небольших групп.

После этого возник огневой контактный бой между Силами обороны Украины и российскими оккупантами, сказал Трегубов.

По словам спикера ОСГВ Днепр, группы армии РФ пытаются проникать по отдельности мимо украинских линий, за ними объединиться и дальше идти, например, такие действия наблюдались под Добропольем.

Недавно в Генеральном штабе ВСУ опровергли информацию об оккупации российскими войсками сел Запорожское и Новогеоргиевка, о чем ранее сообщал аналитический проект Deep State.

