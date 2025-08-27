Первое сентября уже совсем близко, и вместе с ним возвращаются заботы родителей и школьников. Один из главных вопросов, который волнует и тех, и других, — это продолжительность уроков и расписание звонков в школе.

Чтобы развеять сомнения и помочь сориентироваться, Факты ICTV подготовили подробную информацию о том, как организовано обучение в 2025 году и какие нормы установлены для разных классов.

Расписание звонков в школе в 2025 году

Расписание занятий для учеников начальной, средней и старшей школы определяется отдельно, ведь продолжительность уроков зависит от возраста детей и их возможностей воспринимать информацию.

Для младших школьников занятия короче, тогда как для старших — длиннее и интенсивнее. В то же время расписание звонков в школе на 2025 год не является единым для всех: каждое учебное заведение устанавливает его самостоятельно, учитывая специфику учебного процесса, продолжительность уроков и перерывов.

Каждая школа самостоятельно разрабатывает расписание школьных звонков 2025, но есть определенные обязательные требования, установленные приказом МОЗ № 2205, которые учебные заведения должны соблюдать. Согласно этому документу определена точная продолжительность учебных занятий, а также конкретные сроки перерывов для разных возрастных групп.

В соответствии с Приказом Минздрава № 2205, частные и корпоративные учебные заведения, где обучение начинается с 8:00–9:00 и продолжается после 14:00, обязаны создавать надлежащие условия для учеников.

Если образовательные программы таких учреждений разработаны в соответствии со статьей 11 Закона Украины О полном общем среднем образовании и предусматривают (за счет собственных поступлений) увеличенный объем учебных предметов (интегрированных курсов) или учебных часов по сравнению с типовыми образовательными программами, то учреждения должны:

обеспечивать физический и психологический отдых учащихся;

организовывать 3-4-разовое горячее питание;

оказывать постоянную психологическую и медицинскую поддержку в течение всего учебного дня;

соблюдать требования Санитарного регламента относительно продолжительности уроков, перерывов, времени на прогулки, самоподготовку;

заботиться о чередовании различных видов деятельности в течение дня и недели;

сочетать занятия естественно-математического и общественно-гуманитарного циклов с уроками художественно-эстетического, физкультурно-оздоровительного и технологического направления, соблюдая Гигиенические правила составления расписания, приведенные в приложении 7 к Санитарному регламенту

В государственных и коммунальных учебных заведениях расписание занятий должно быть последовательным. Запрещается делать длительные перерывы между уроками (более 30 минут).

Когда начинается урок в школе

Время начала учебного дня устанавливается не ранее 8:00. Для второй смены занятия должны начинаться не позднее 14:00, а для вечерней формы обучения — не позднее 16:00. В учреждениях, работающих в две смены, ученики 1–4 классов должны учиться исключительно в первую смену.

В условиях военного положения допускается обучение учащихся 2–4 классов во вторую смену, но только по решению руководителя учебного заведения и по согласованию с учредителем или уполномоченным им органом (лицом). При этом последнее занятие должно заканчиваться не позднее 18:00.

Какова продолжительность уроков в 2025 году для офлайн-обучения

Сколько длится урок в школе:

в 1 классе урок не может превышать 35 минут;

во 2–4 классах — до 40 минут;

в 5–11(12) классах — до 45 минут.

В случае, когда учреждение организует здвоенные уроки или другие формы образовательного процесса, влияющие на продолжительность занятий, решение должно приниматься педагогическим советом. При этом обязательно учитываются возрастные особенности детей.

Во время уроков, сочетающих различные виды нагрузки, в частности психическую, статическую или динамическую, как на отдельные системы организма, так и на весь организм в целом, необходимо проводить упражнения для снятия усталости.

Это могут быть короткие двигательные паузы для отдельных групп мышц или комплексы упражнений общего воздействия. Рекомендуемые варианты таких упражнений приведены в приложении 3 к Санитарному регламенту.

Перерывы между занятиями также должны быть регламентированы:

для учеников 1–4 классов — не менее 15 минут;

для учеников 5–11(12) классов — не менее 10 минут;

один большой перерыв для питания должен длиться 30 минут.

Вместо одного длинного перерыва разрешается организовать два по 20 минут:

для 1–4 классов — после второго и третьего уроков,

для 5–11(12) классов — после третьего и четвертого уроков.

В середине двойного урока обязательно нужно делать 10-минутный перерыв для активного отдыха.

По крайней мере, во время одного из перерывов нужно обеспечить условия для приема пищи и активного отдыха, желательно — с прогулкой на свежем воздухе.

В группах продленного дня для учеников начальной школы прогулка должна длиться не менее 1,5 часов в течение дня (при условии, что температура наружного воздуха не ниже +10 °C).

Продолжительность уроков в школе для дистанционного обучения

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины № 1371, в период действия военного положения или чрезвычайных ситуаций другого характера продолжительность учебных занятий во время дистанционного обучения в синхронном режиме имеет определенные ограничения.

В частности, непрерывная работа за компьютером не должна превышать следующие нормы:

1–2 классы: допускается проведение либо 2 занятий по 30 минут, либо 3 занятий по 20 минут;

3–4 классы: возможные варианты — 2 урока по 45 минут, 3 по 30 минут или 4 по 20 минут;

5–6 классы: разрешено организовывать 2 занятия по 45 минут, 3 по 35 минут или 4 по 25 минут;

7–9 классы: можно проводить 2 урока по 45 минут, 3 по 40 минут, 4 по 30 минут или 5 по 25 минут;

10–11 классы: предусмотрено 3 урока по 45 минут, 4 по 35 минут, 5 по 30 минут или 6 по 25 минут.

