На курс доллара в сентябре будут влиять, прежде всего, экономические факторы, в частности инфляция и деловая активность.

Прогнозируется, что в первый месяц осени показатели на валютном рынке будут держаться на уровне 41,6–42 грн за 1$.

О ситуации на валютном рынке в сентябре и главных факторах, которые будут влиять на курс доллара — Фактам ICTV рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус банка Сергей Мамедов.

Курс доллара в сентябре 2025 года: главные тенденции

Сентябрь на валютном рынке не обещает быть совершенно спокойным, но и драматических сюрпризов не стоит ожидать, говорит эксперт.

— После итогов лета можно уверенно сказать: главные факторы, которые будут влиять на курс, остаются, прежде всего, экономическими, — отмечает Сергей Мамедов.

В частности, бюджетный процесс как индикатор настроений, политика НБУ и режим “управляемой гибкости”, международная поддержка и финансовая стабильность, влияние войны так или иначе будут влиять на курс доллара в сентябре.

Больше о каждом из факторов влияния на показатели на валютном рынке, читайте в материале.

Бюджетный процесс как индикатор настроений

Традиционно в сентябре стартует формирование главного финансового документа страны, где закладывается средний курс доллара на следующий год.

— Следует помнить, что этот показатель скорее ориентир, чем догма. Для примера: в бюджете на 2025 год закладывался средний курс 45 грн за 1$, но фактическая динамика летом показала другое — официальный курс на начало года составлял 42,02 грн, и даже в августе он оставался ниже планово-прогнозируемого, — говорит Сергей Мамедов.

По словам эксперта, заложенный в бюджет курс формирует своеобразный “вектор доверия” — сигнал для бизнеса и граждан, согласно которому планируются расходы, инвестиции и сбережения.

НБУ и режим “управляемой гибкости”

В условиях войны стратегия Национального банка достаточно эффективная и оптимальная. Режим управляемой гибкости позволяет регулятору уравновешивать спрос и предложения благодаря валютным интервенциям, избегать резких колебаний и сохранять предсказуемость.

Такой подход создает “эффект спокойной реки”: движение есть, но оно медленное и контролируемое.

Экономические показатели: инфляция и деловая активность

Одним из ключевых положительных трендов лета стало понижение инфляции. Если в конце мая годовой показатель составил 15,9%, то в июле он снизился до 14,1%. По предварительным оценкам, в августе инфляция должна быть на уровне 13,5%. Но окончательные данные пока не обнародованы, отмечает Сергей Мамедов.

– Осень традиционно оживляет экономическую жизнь, особенно в аграрном секторе, оборонно-промышленном комплексе и строительстве. Это добавляет уверенности в прогнозах по росту ВВП и поддержке внутреннего рынка, – говорит эксперт.

Международная поддержка и финансовая устойчивость

На 2026 год Украине для сбалансирования бюджета необходимо как минимум $38–40 млрд внешней помощи, по разным оценкам эта цифра достигает $45 млрд, говорит Сергей Мамедов.

В сентябре-октябре ожидаются важные новости от международных партнеров, добавляет эксперт. А сохранение объемов финансовой поддержки в свою очередь — критически важная задача, которая напрямую влияет на стабильность курса.

Военные факторы и их косвенное влияние

Ход боевых действий, успешное противодействие врагу и дипломатические шаги в направлении мира формируют общественные ожидания.

– Даже если эти факторы не имеют мгновенного экономического эффекта, они влияют на инвестиционный климат и поведение валютного рынка, – добавляет Сергей Мамедов.

Прогноз курса доллара на сентябрь

Согласно основному сценарию, доллар будет оставаться в относительно узком коридоре — 41,6–42 грн за 1$.

К слову, евро, как и ранее будет более чувствительным к изменениям мирового рынка и курсу пары доллар/евро, и его колебания будут активнее. Ожидаемый диапазон — 48-49,5 грн за евро.

Итак, сентябрь, вероятно, станет месяцем “умеренных волн” на валютном море — без штормов, но с легкими колебаниями, которые при финансовом планировании стоит учитывать бизнесу и украинцам.

