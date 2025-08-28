Виктория Яснопольская, журналист
Карта боевых действий на 28 августа 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 110 боевых столкновений.
Враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 56 авиационных ударов, применив 84 управляемые авиабомбы.
Зафиксировано 1647 ударов дронами-камикадзе, враг осуществил 3554 артиллерийских обстрела.
Такие данные по состоянию на 22:00 27 августа обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карты боевых действий в Украине на 28 августа 2025
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 282-е сутки.
