За прошедшие сутки на фронте произошло 110 боевых столкновений.

Враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 56 авиационных ударов, применив 84 управляемые авиабомбы.

Зафиксировано 1647 ударов дронами-камикадзе, враг осуществил 3554 артиллерийских обстрела.

Такие данные по состоянию на 22:00 27 августа обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 28 августа 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 282-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

