Послу Венгрии в Украине вручили ноту протеста из-за запрета на въезд командующему украинскими Силами беспилотных систем Роберту Бровди (позывной Мадьяр).

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

Венгерскому послу вручили ноту протеста: что известно

Посла Венгрии в Украине вызвали в МИД и вручили ноту протеста в ответ на дискриминацию венгерского меньшинства в Украине.

По словам Андрея Сибиги, речь идет о запрете на въезд украинскому защитнику, имеющему венгерское происхождение.

— Мы призываем Венгрию и в дальнейшем воздерживаться от недружественных действий и вместо этого вести конструктивный диалог, к которому Украина, как и прежде, готова, — написал Сибига.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал моральным упадком заявления Венгрии о запрете на въезд командующему украинской воинской части Роберту Бровди из-за событий вокруг нефтепровода Дружба.

Также командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди резко отреагировал на запрет ему въезжать в Венгрию.

Владимир Зеленский заявил, что если Венгрия действительно закрыла въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров Роберту Бровди, который является этническим венгром и гражданином Украины, то это может вызвать только возмущение.

