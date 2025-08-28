Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди резко отреагировал на запрет ему въезжать в Венгрию.

Реакция Бровди на запрет въезжать в Венгрию

Он назвал венгерского министра Петера Сийярто, который объявил против него санкции, “танцором на костях”.

– А за ограничение Шенгена – не берите на себя больше, чем можете взять, – странный у вас юмор, – сказал Роберт Бровди.

Военный подчеркнул, что заявления венгерских властей об угрозе суверенитета Венгрии из-за ударов по нефтепроводу Дружба – это популизм. Также он напомнил, что власти страны продолжают покупать дешевую российскую нефть, даже несмотря на то, что потом эти доходы Кремль направляет на производство ракет и дронов для атак Украины.

— Вы защищаете не суверенитет Венгрии, а собственные грязные карманы, наполненные подсанкционным дешевым сырьем, покупая которое, вы причастны к приумножению кровавых денег, которые летят назад ракетами и шахедами на мирные города Украины и только сегодня, 28 августа 2025 года, убили десятки украинцев в Киеве, — сказал Роберт Бровди.

Он подчеркнул – “ваши конечности по локоть в украинской крови”.

Напомним, что командующему Сил беспилотных систем закарпатцу Роберту Бровди на позывной Мадяр запретили въезд в Венгрию, о чем сообщил Петр Сийярто.

На это уже отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что МИД должно узнать все факты.

Фото: Роберт Бровди

